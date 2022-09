Burkina Faso: Hygiène bucco-dentaire - Essayez ce bain de bouche fait maison

Pour un bonne hygiène de la bouche et des dents, il est recommandé de bien se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Selon les dentistes, la bouche est comme un carrefour de nombreuses bactéries qui causent du tort à notre organisme. Notre santé globale dépend donc en grande partie de la santé bucco-dentaire.

Prendre soin de la bouche, des dents, des gencives et de la santé bucco-dentaire en général, peut aider à prévenir les douleurs des gencives, la carie dentaire, la mauvaise haleine et même d'autres maladies plus graves. " Les maladies bucco-dentaires ont un impact considérable sur la santé générale, et les populations désavantagées, pauvres et vieillissantes sont les plus lourdement affectées. Les principaux problèmes sont les caries dentaires, les maladies parodontales, les cancers buccaux et l'érosion dentaire. Des mesures relativement simples et peu onéreuses, comme une bonne hygiène bucco-dentaire, l'utilisation de fluor, un dépistage précoce et des interventions adaptées, peuvent prévenir, ou au moins limiter, les graves conséquences des maladies bucco-dentaires. Par ailleurs, les pathologies bucco-dentaires chroniques ont été associées à des maladies systémiques, telles que les maladies coronariennes et le diabète. De plus, les maladies bucco-dentaires ont des répercussions lourdes sur la qualité de vie, affectant le bien-être physique, psychologique et social ", a en effet averti la Fédération mondiale des dentistes (FDI) dans un article intitulé la prévention des maladies bucco-dentaires.

1. Se brosser les dents

Il est recommandé de se brosser les dents, matin et soir, pendant 2 minutes au minimum. Avec une brosse à poils souples, réalisez des mouvements circulaires de haut en bas, en commençant par les gencives pour remonter jusqu'en haut de la dent. Vous éviterez ainsi la formation de plaque dentaire, responsable du tartre. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez également vous brosser les dents après le déjeuner.

2. Utiliser du fil dentaire

Une fois par jour, utilisez du fil dentaire en complément du brossage de dents. Plus fin, il vous permettra de déloger les résidus alimentaires que la brosse à dents n'est pas parvenue à enlever, notamment au niveau des dents les plus serrées ou difficiles d'accès. Il existe plusieurs types de fils dentaires : n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien au moment de faire votre choix.

3. Faire des bains de bouche

Toujours en complément du brossage de dents, vous pouvez faire un bain de bouche une fois par jour - à condition que ce dernier soit adapté à un usage quotidien. Comme le fil dentaire, le bain de bouche a le pouvoir de réduire l'adhésion de la plaque dentaire sur la surface des dents. Il vous permettra également de garder une haleine fraîche tout au long de la journée.

4. Limiter la consommation d'aliments sucrés

Les aliments sucrés ont la fâcheuse tendance à s'accumuler sur les dents, favorisant ainsi la formation de plaque dentaire et par conséquent le risque de caries. C'est le cas des sodas, des bonbons ou du sucre en morceaux, entre autres. Pour votre santé dentaire, il est donc conseillé de limiter leur consommation. Vous pouvez également boire de l'eau entre les repas pour aider la salive à nettoyer votre bouche.

5. Aller chez le dentiste une fois par an

Prendre rendez-vous chez votre dentiste une fois par an : c'est le meilleur moyen d'éviter les problèmes de dents, et les complications qui peuvent en découler. Par exemple, une carie diagnostiquée tardivement peut être particulièrement difficile à soigner.

Un bain de bouche fait maison et efficace

Il existe toute une panoplie de bains de bouche commerciaux. Même s'ils sont efficaces, en dehors de leur prix qui n'est pas toujours à la portée de tous, certaines personnes évitent de les utiliser parce qu'ils contiennent de nombreux additifs, tels que les colorants et des édulcorants artificiels.

Mais on oublie qu'on peut soi-même fabriquer son bain de bouche. Les bains de bouche naturels faits maison, en plus de leur efficacité, sont moins chers, car faits à base d'ingrédients naturels que vous avez probablement déjà dans votre maison ; de plus ; ils sont, en général, sans effets secondaires. A base de bicarbonate de soude, qui est sans aucun doute l'un des meilleurs produits nettoyants naturels, il aide à éliminer la plaque, vous offrant ainsi des dents blanches et un sourire radieux. Ses propriétés antibactériennes permettent également d'éliminer les bactéries et les microbes qui sont responsables des cavités et de la mauvaise haleine.

Ingrédients :

- Une brosse à dents

- Une tasse d'eau fraîche

- ½ tasse d'eau tiède

- 2 cuillères à soupe de jus de citron

- ½ cuillère à café de sel

- 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude

Préparation :

La préparation se fait en deux étapes. La première consiste à mélanger le sel et le bicarbonate de soude. Ensuite, vous humidifiez la brosse à dents et versez le mélange de sel et de bicarbonate de soude au-dessus. Brossez-vous les dents avec pendant 2 minutes environ.

Après cela, vous passez à la deuxième étape. Cette fois-ci, vous mélangez le jus de citron et de l'eau tiède. Gargarisez-vous avec ce mélange pendant une trentaine de secondes à peu près.

