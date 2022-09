Afrique: Invocation des ancêtres comme solution au terrorisme - Encore faut-il qu'ils nous écoutent encore !

Avec intérêt, j'ai parcouru la narration, dont extrait suit, de L'Observateur paalga en son édition d'hier, d'un événement lourd de symbolisme qui a eu lieu le 9 septembre dernier à Gaoua : " La cérémonie a regroupé la grande famille lobi composée de : birifor, lobi, dagara, djan, gan pougouli, dogossè et les loron ; la grande famille goin composée de : goin, sénoufo, toussian, turka, karabôrô, siamou, komonon, sembla, tiéfo, samogo.

Elle a été une occasion donnée aux détenteurs de la tradition d'invoquer Dieu à travers les ancêtres, la terre, l'eau, le vent et le feu contre tous ceux qui sont engagés ou qui envisagent de troubler la sécurité, la paix et le vivre-ensemble à Gaoua en particulier et en général dans la région du Sud-Ouest, voire du Burkina tout entier. Ainsi, c'est avec de l'eau et du dolo, que les différentes communautés ont formulé des vœux à la terre de Gaoua ".

Ainsi donc, si les fétiches et les invocations des ancêtres peuvent se révéler des armes létales contre ce cancer qu'est le terrorisme qui ne cesse de se métastaser, ce serait de bonne guerre. Et si c'est de par le truchement de nos coutumiers, pourquoi pas. Fort malheureusement, dans bien des palais, la tradition a foutu le camp depuis longtemps. Et pour que les ancêtres exaucent nos vœux, encore faut-il qu'ils nous écoutent. Et ce n'est visiblement pas le cas, tant de dépositaires de la tradition violent en toute impunité bien des interdits.

Il n'est un secret pour personne que dans certaines contrées, il est interdit à un dépositaire de la tradition de fréquenter les marchés et, plus généralement, là où il y a foule. Mais figurez-vous qu'il n'est pas rare de nos jours, d'assister à ce vilain spectacle de dignitaires derrière une table croulant de bouteilles, le bonnet royal, arme d'intimidation par excellence en évidence, une main tenant un verre de bière, l'autre, très baladeuse, sur les cuisses d'une serveuse. Sans oublier par ailleurs qu'il y a de quoi désespérer de ces chefs coutumiers à la probité douteuse, eux qui sont censés rester juste mais qui pour la plupart se vendent à l'encan aux politiciens, avec tous les travers que sont, entre autres, la corruption, les fausses promesses, l'intimidation, l'injustice et la division.

Paraît-il, il fut une époque où pour moins que ça, ils se seraient faits hara-kiri.

Pour l'instant donc, les ancêtres font la fine bouche et la sourde oreille et le téléphone pleure... Mais devant l'urgence et la gravité de la situation, vivement qu'ils entendent enfin les cris de douleur de leurs descendants et qu'ils leur pardonnent " parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ".