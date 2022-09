Burkina Faso: Colonel Aboudou Karim Lamizana, nouveau gouverneur du Centre-Est

Le nouveau gouverneur de la région du Centre-Est, le colonel Aboudou Karim Lamizana, a été installé dans ses fonctions, le mardi 13 septembre 2022, à Tenkodogo.

Le colonel Aboudou Karim Lamizana est désormais le gouverneur de la région du Centre-Est. Nommé en conseil des ministres en sa séance du 17 août 2022, il remplace à ce poste, le colonel Boukaré Zoungrana qui est promu au poste de commandant de Brigade de veille et de défense patriotique ( BVDP), après 5 mois et 16 jours passés à la tête du gouvernorat de Tenkodogo. La cérémonie de passation de charge a eu lieu, le mardi 13 septembre 2022, à Tenkodogo, sous la présidence du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le colonel-major Omer Bationo.

Aussitôt installé, le nouveau gouverneur de la région du Centre-Est, le colonel Aboudou Karim Lamizana, a témoigné sa reconnaissance aux plus hautes autorités du Burkina Faso de l'avoir choisi pour diriger le Centre-Est. " Les défis de la région du Centre-Est sont nombreux. Toutefois, la restauration d'un climat de paix et de sécurité pour tous demeure la priorité des priorités ", a-t-il déclaré.

Le colonel Lamizana a ajouté qu'il est conscient des préoccupations et des attentes des populations du Centre-Est qui se résument, selon lui, à la lutte contre le terro-risme, au développement et à l'amélioration du vivre-ensemble. Pour ce faire, il s'est engagé à œuvrer pour relever ces défis. Pour le gouverneur du Centre-Est, la lutte contre l'insécurité ne peut être gagnée sans la collaboration des populations. C'est pourquoi, il a invité les populations de la région à faire bloc avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans le combat contre le terrorisme et le grand banditisme.

Un havre de paix

Il a, en outre, appelé les populations de la cité de " Zoungran-tenga " à un franc-parler, à s'organiser et à se mettre à la tâche, afin de faire de cette partie du Burkina Faso, un havre de paix, de prospérité où il fait bon vivre. Quant au gouverneur sorti, le colonel Boukaré Zoungrana, il a laissé entendre que c'est avec un "pincement au cœur" qu'il se sépare de la population du Centre-Est qui a constamment été à ses côtés, lui rendant ainsi la tâche facile. Au regard du délai de son séjour dans la région, il a refusé de dresser un bilan de son action.

A son successeur, le colonel Zoungrana a invité les populations à lui apporter tout leur soutien pour la réussite de ses missions. Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le colonel-major Omer Bationo a, pour sa part, adressé ses félicitations au nouveau gouverneur pour sa nomination à la tête du Centre-Est.

Il a, par ailleurs, exhorté les populations à lui accorder leur confiance pour relever les défis qui se présentent à la région. Le ministre Bationo a indiqué que le gouverneur sorti est appelé sur un autre chantier. " Je suis sûr qu'il relèvera les défis, parce que diriger la BVDP n'est pas une tâche aisée, mais ce n'est pas non plus insurmontable ", a-t-il signifié. Il a aussi souhaité que les populations du Centre-Est soient de cœur avec lui dans la conduite de son nouveau poste. " Grâce à vos efforts, il a , en si peu de temps, abattu un travail de qualité ", a conclu le ministre en charge de l'administration territoriale. La cérémonie a pris fin par une séance de remise de cadeaux au gouverneur sorti.