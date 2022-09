Burkina Faso: Inhumation de Paul-Miki Roamba - Douloureux adieu au cimetière de Gounghin

Le directeur général de Oméga médias, Paul-Miki Roamba, a été inhumé, le mardi 13 septembre à Ouagadougou, au cimetière municipal de Gounghin.

Le DG de Oméga médias, Paul-Miki Roamba, a été fait chevalier de l'Ordre de l'Etalon à titre posthume par la ministre en charge de la communication, Valérie Kaboré.

Comme Jésus a pleuré pour son ami Lazare, le monde des médias, les parents, amis et connaissances pleurent le directeur général de Oméga médias, Paul-Miki Roamba. Décédé le samedi 10 septembre dernier à l'âge de 42 ans, il a été inhumé, le mardi 13 septembre 2022 au cimetière municipal de Gounghin à Ouagadougou. Cela à l'issue d'une cérémonie funèbre catholique jalonnée de discours, de prières, de témoignages et de recueillement. Au cours de l'absoute, le Père curé, Dominique Appé, a supplié la miséricorde de Dieu pour le défunt et a invité l'assemblée à la conversion véritable.

En plus, il a imploré Dieu à accueillir Paul-Miki Roamba dans son royaume où, il n'y a que la paix, la joie pour les siècles et des siècles. L'évènement a permis à certains proches ou collaborateurs du regretté de faire des témoignages. Pour le président des journalistes et communicateurs catholiques du Burkina, Alexandre Legrand Rouamba, la disparition de cet homme de média est terrible et foudroyante.

" A six jours de son décès à l'hôpital, il nous avait donné beaucoup d'espoir. Mais hélas, il s'est endormi pour toujours ", a-t-il regretté. Il a ajouté que " Miki " était un homme humble et professionnel. Pour cela, il a dit merci au défunt pour avoir été utile pour son pays et l'Afrique à travers les différentes organisations de sa corporation dans lesquelles il a milité.

En outre, il a salué la compassion de tous les journalistes d'ici et d'ailleurs au cours de ces obsèques et a souhaité que l'âme de Paul-Miki Roamba repose en paix. Il en est de même pour le journaliste Idrissa Nogo, pour qui l'amitié avec le défunt remonte à 2010. Il a dit être dévasté et effondré par cette mort prématurée, car, il était un modèle dans la profession de journaliste.

Paul-Miki Roamba repose au cimetière municipal de Gounghin.

" Miki était un homme disponible, accessible et il a été mon complice dans une certaine mesure dans notre métier ", a-t-il expliqué. Quant au journaliste Kader Tapsoba, il a dit avoir connu le DG du groupe Oméga médias quand il était rédacteur en chef à la télévision BF1. Il a confié que ce décès est une grosse perte pour la presse burkinabè parce que ce journaliste est une valeur sûre qui a contribué au rayonnement des médias au sein desquels, il a travaillé. Pour le président de l'Association des journa-listes du Burkina (AJB), Guezouma Sanogo, Miki est un acteur discret et travailleur. Il a confié qu'étant à l'hôpital, il a continué à apporter son appui à son média.