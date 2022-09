Sénégal: Production industrielle - 4,3% de désagrégation

L'activité industrielle du mois de juillet 2022 a chuté de 4,3% comparativement à celle de juillet 2021, renseigne l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

En juillet 2022, "la production industrielle hors égrenage de coton s'est détériorée de 4,3% relativement à celle de la même période de 2021 ", souligne l'Ansd. Cette diminution est essentiellement imputable à la contreperformance notée dans la production des industries extractives (-9,9%) et manufacturières (-5,1%). La production d'électricité, de gaz et d'eau (+14,5%) et celle des industries environnementales (+7,4%) se sont, en revanche, améliorées sur la période sous revue comparativement à la période correspondante de l'année précédente.

A retenir que l'indice, base 100 en 2006, couvre les industries extractives, alimentaires, chimiques, mécaniques, les industries de textiles et de cuir, de bois, de papier et de carton, de l'énergie, de matériaux de construction et les autres industries manufacturières.

La nomenclature d'activités et de produits utilisée est celle des Etats membres d'AFRISTAT. Les indices sont de type Laspeyres, à pondération constante par les valeurs ajoutées de l'année de base.

L'échantillon représente 69 entreprises couvrant 89,8% de la valeur ajoutée industrielle du pays.