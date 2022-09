Congo-Brazzaville: Education - Les directeurs de l'alphabétisation et de rescolarisation à l'école du numérique

Les coordonnateurs départementaux et directeurs des centres d'alphabétisation et de rescolarisation sont en formation, à Brazzaville, sur le maniement de l'outil informatique qui va désormais intégrer le processus des apprentissages.

Le programme de formation des directeurs des centres d'alphabétisation et de rescolarisation à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication s'inscrit dans une approche d'intégration du numérique dans les programmes d'éducation des adultes et des jeunes en dehors de l'école et d'interconnexion des centres d'éducation non formelle, a expliqué la directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, Laure Yoka Matongo. " Il s'agit pour nous de soutenir la construction des modèles d'apprentissage innovants qui tiennent compte des défis du monde actuel ", a-t-elle déclaré.

La corrélation entre l'alphabétisation et les compétences numériques intègre, en effet, l'objectif de développement durable n°4 des Nations unies qui vise à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Ainsi, l'acquisition des connaissances numériques est utile au développement des ressources éducatives utilisables à distance. Ce qui permet de ne pas laisser au bord de la route les apprenants en situation d'apprentissage permanent.

Pour lier la parole à l'acte, la directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, Laure Yoka Matongo, a mis à la disposition des directeurs des centres d'alphabétisation et de rescolarisation des équipements informatiques.

Il convient de rappeler que cette formation sur le numérique est l'une des activités inscrites dans l'agenda de la 18e semaine nationale de l'alphabétisation sur le thème " La quête d'un financement pour la modernisation des structures d'alphabétisation ". Laquelle semaine est célébrée en prolongement de la 56e Journée internationale de l'alphabétisation sous le signe de la transformation des espaces d'apprentissage d'alphabétisation.