Afrique: Rencontre internationale de la gravure à la Galerie Elbirou, à Sousse (du 10 au 25 septembre) - La créativité à profusion

Des artistes venant de France, de Corée du Sud, du Nigeria, d'Egypte, de Slovaquie, d'Algérie, d'Arabie-saoudite et de Tunisie... ont pris part à cette rencontre. La galerie Elbirou à Sousse abrite, actuellement et jusqu'au 25 septembre, une exposition de gravures, et ce, dans le cadre de la manifestation artistique baptisée "Rencontre internationale de gravure". Plusieurs thèmes sont évoqués dans ces gravures. On cite notamment la nature, les animaux, l'ambiance africaine, les paysages... Plusieurs artistes venant de divers pays participent à cette exposition par des œuvres artistiques qui ne manquent pas de créativité et d'ingéniosité. On cite, notamment, Abdelkader Salaa (Algérie), Ali Marzouk (Arabie saoudite), Aymen Kadri (Egypte), Coelho Park (Corée du Sud), Karima B. Saâd (Tunisie), Peter Kocak (Slovaquie), Samdi Mohamed (Egypte), Seoon Jung (Corée du Sud), Tosin Oyeniyi (Nigeria)...

La gravure, un art complexe

Contactée à cette occasion, Karima B. Saâd -- commissaire de l'exposition -- nous a révélé que la technique de la gravure se caractérise par deux étapes essentielles : la gravure, puis l'impression. Cette expression artistique est très riche aujourd'hui, puisqu'elle réunit le travail de l'artiste "créateur" et celui de l'artiste "artisan". Ce qui n'était pas le cas au siècle précédent.

L'idée s'esquisse sur le papier avec la douceur de l'encre coulant sur le verre. Ensuite, a-t-elle poursuivi, une nouvelle création apparaît dans les nombreuses techniques de report de cette esquisse sur la "matrice".

La troisième création finalise ce travail par l'impression de la plaque qui révèle alors l'estampe.

Cette étape, a-t-elle ajouté, est très importante dans l'estampe contemporaine.

L'artiste, avide de nouvelles expressions, pourra travailler l'encrage, l'essuyage de la plaque, sa mise en page,le réglage de la pression de la presse... ..Et c'est toujours avec émotion qu'on découvre la feuille imprimée.

"La gravure est un art complexe qui rassemble plusieurs autres arts et permet une très grande créativité", a conclu Karima B. Saâd.

Une exposition ingénieuse. A voir absolument.