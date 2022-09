Congo-Kinshasa/Ethiopie: CAN U23 - 25 Léopards convoqués pour affronter l'Ethiopie dans moins de deux semaines

Les entraînements démarrent ce lundi 12 septembre, renseignent les sources proches du staff technique, en l'absence même du sélectionneur principal de l'équipe, Jean-Pierre Raoul Shungu, qui séjourne à Gaborone avec son V.Club.

C'est le sélectionneur adjoint, Papy Kimoto Okitankoy, qui va superviser ces premières séances d'entraînements.

La Confédération africaine de football (CAF), a désigné les officiels et fixé les dates de la double confrontation entre l'Ethiopie et la RD Congo, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans. Le match intervient le 22 septembre, pour le manche aller, à Addis-Ababa, et le retour cinq jours plus tard, soit le 27 septembre, à Kinshasa. Les officiels Soudanais et Gabonais sont retenus pour les deux rencontres du premier tour entre les deux nations.

En effet, les arbitres soudanais Elsiddig Mohamed Mohamed Eltreefe, Omer Hamid Mohamed Ahmed, Mohamed Ahmed Muaaz Altoom Mohamed Eltoum Mohamed Ahmed Muaaz et Sabri Mohamed FADUL officieront le match aller entre l'Ethiopie et la RD Congo, prévu le jeudi 22 septembre à 16h00 à Addis-Ababa, au Abebe Bekila Stadium dans la capitale éthiopienne.

La manche retour, prévue le mardi 27 septembre, au Complexe Omnisport du Stade des Martyrs à Kinshasa est confiée aux officiels gabonais Pierre Ghislain Atcho, Marlaise Marlaise Ditsoga Boris Assistant, Moussounda Montel et Mihindou Mbina Gauthier.

Le commissaire du match aller et l'officier Covid se nomment Sebit Librato librato Begi Rassas et Kalkidan Zegeye Hailemariam et ceux du match retour ne sont autres que Marcelin Gaha Djiadeu et Gisele Diema Bapumbudia.

Ci-après, la liste de 25 joueurs convoqués :

Gardiens

-Esdras Kabamba Bravos do Marquis/Angola),

-Bukasa Mangala (AC Rangers),

-Kasereka Masinda (AS Nyuki de Butembo),

Défenseurs

-Steven Ebwela Ehebelo (AS Maniema Union),

-Exaucé Mufwele Sasa (Renaissance du Congo),

-Swing Kavam de l'AC Kuya,

-Elton Kayembe Mujanayi (AS Maniema Union),

-Tshimanga Tshilembi (Groupe Bazano),

-Christian Kalala (Renaissance du Congo),

-Apataki Tumbela (AS V.Club),

-Langata Musa (AS V.Club),

Milieux de terrain

-Charve Sangana Onoya (AS Maniema Union),

-Mutwila Tenda (AS Maniema Union),

-Ciel Ebengo Ikoko (Saint Eloi Lupopo),

-Elie Mpanzu Nkibisa Wala (AS V.Club),

-Christian Nsundi (Difaa El Jadida/Maroc),

-Patient Mwamba (TP Mazembe),

-Rolly Balumbi Wangu (AS V.Club),

Attaquants

-Jeancy Mboma Kinda (JSK),

-Akhram Bongonga Bwanga (DC Motema Pembe),

-Ilunga Nsungu de (AS Simba),

-John Bakata Amsini (TP Mazembe),

-Gloire Mujaya (TP Mazembe),

-Jonathan Ikangalombo Kapela (DC Motema Pembe),

-Sylva Tshitenge (DC Motema Pembe).