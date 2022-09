Congo-Kinshasa: Promotion de l'entrepreneuriat de jeunes dans le secteur de la mode en RDC / Kinshasa - Un festival est prévu du 30 septembre au 1er octobre prochain

Préoccupée par la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes dans le secteur de la mode en République Démocratique du Congo, l'ONG " le Collectif du développement et secours " CODESEC en sigle, tient à l'organisation de sa toute première édition du Festival international de la mode congolaise, du 30 septembre au 1er octobre prochain.

Sous le thème : "Entreprendre dans le secteur de la mode en République démocratique du Congo face aux enjeux du développement durable, profits et obstacles", que les modélistes congolais ainsi qu'étrangers vont profiter de l'occasion propice afin d'exposer leur savoir-faire dans le temple du Musée National de la RDC, situé dans la commune de Lingwala.

Ce rendez-vous culturel, est un évènement artistique et économique dédié à tous les artisans de la mode, les mécènes, les magazines de la mode, les touristes, les photographes, les réalisateurs des émissions de la culture, les entrepreneurs, les annonceurs, les institutions de l'Etat ainsi que les entreprises. Tous trouvent les opportunités de s'investir, et de l'espace pour exhiber leurs talents des créateurs dans l'industrie de la mode congolaise, en vue de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes congolais en général et ceux de la mode en particulier. Au cours de cette première édition du Festival international de la mode congolaise, l'ONG "Collectif du développement et secours", offrira cet espace artistique pour vendre l'image des passionnés de la mode et artisanat sur la vitrine continentale ainsi que mondiale.

Cependant, tout au long de ces festivités, le menu prévoit, une soirée de gala pour clôturer la fête de la plus belle manière, après une série de panels sur la mode et le développement durable, ainsi que des ateliers sur le renforcement des capacités, des expositions, ventes et les flashions show. Par ailleurs, cette rencontre des artistes, ayant comme vision principale, de susciter l'émergence de l'industrie pour la fabrication des vêtements en RD-Congo, connaitra également la participation du Mali, Sénégal ainsi que du Nigéria.

Il sied de signaler que CODESEC, est une organisation non gouvernementale, association membre de Lyrec, œuvrant dans l'encadrement, l'accompagnement et la promotion de la jeunesse, du genre et de la jeune fille dans plusieurs domaines ainsi que la promotion de l'environnement et du développement durable.