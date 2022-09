Congo-Kinshasa: Projet de loi sur la réparation et protection des victimes des violences sexuelles / Kinshasa - Denise Nyakeru se réjouit de l'adoption par le Gouvernement

Au cours du conseil des ministres du vendredi 9 septembre présidé par le président de la République Félix Tshisekedi, le gouvernement a adopté le projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, présenté par le ministre du numérique Eberande Kolongele. Cette nouvelle n'a pas laissé perplexe la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi qui a fait de cette question son cheval de bataille.

A cet effet, la présidente de la FDNT a montré sa satisfaction à travers les réseaux sociaux.

" Je me réjouis de l'adoption par le conseil des ministres de l'avant-projet de loi sur les principes fondamentaux sur la protection et la réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Un grand pas a été franchi dans la quête de la réconciliation nationale. Je réitère mon vœu de voir le législateur étudier urgemment cette proposition et nous doter d'une loi qui va répondre aux attentes de millions de survivantes.

Mes sincères félicitations à la commission ad-hoc FONAREV qui a abattu un travail de titan pour arriver à ce résultat. Au législateur d'emboîter le pas ", s'est réjouie Denise Nyakeru Tshisekedi.

Notons que ce projet sera envoyé au parlement pour un examen approfondi avant son adoption par les deux chambres et sa promulgation par le président de la République.

Vu la nécessité et l'urgence d'accélérer l'adoption de cette loi, l'épouse du chef de l'État a rencontré le speaker de la Chambre basse Christophe Mboso Nkodia pour des échanges au mois d'août de cette année en cours.