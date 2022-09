Soudan: La BAD confirme son soutien au pays

Khartoum — Le directeur général de la planification, des politiques et de la recherche au ministère du Commerce, Al-Fateh Abdullah Yousef, a inspecté avec la délégation de la mission de la Banque africaine de développement (BAD), dirigée par la directrice du Département des organisations internationales, Kawthar Ismail, en présence de représentants de l'équipe de travail du Comité de facilitation des échanges au Ministère du commerce et de l'approvisionnement Et un représentant de la Banque centrale du Soudan ont discuté des moyens decooperation conjointe.

La réunion, qui s'est tenue mercredi au ministère, a abordé un certain nombre de thèmes et de sujets liés au commerce, dont le plus important est le coût des affaires au Soudan, les développements récents après la signature par le Soudan de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, et les problèmes et défis auxquels est confronté le commerce intérieur dans le processus de préparation d'un résumé du rapport du Soudan pour la période 2017-2021.

La réunion a assurer plus de la coopération avec la Banque africaine de développement afin d'attirer l'appui technique au profit du secteur commercial dans le domaine du renforcement des capacités humaines et institutionnelles et de la préparation des études.