Afrique Centrale: Le nouveau Représentant spécial et Chef de l'UNOCA a pris ses fonctions à Libreville

- Le nouveau Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et Chef de l'UNOCA, M. Abdou Abarry, est arrivé à Libreville vendredi 9 septembre en provenance de New York (USA), et a immédiatement pris fonction. Il remercie les autorités gabonaises et les collègues du Système des Nations Unies pour leur accueil chaleureux.

Diplomate de carrière, M. Abdou Abarry, de nationalité nigérienne, a occupé plusieurs postes importants au sein de l'administration de son pays, dont celui d'Ambassadeur auprès du Royaume de Belgique, avec accréditation en Grèce, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ainsi qu'auprès des Bureaux des Nations Unies à Genève et à Vienne, de la Commission de l'Union européenne et du Groupe des États des Caraïbes et du Pacifique.

Au moment de sa nomination le 28 juillet 2022, M. Abdou Abarry était Représentant permanent du Niger auprès des Nations Unies, à New York depuis juin 2019. Au niveau régional, il a servi comme Représentant spécial du Président de la Commission de l'Union africaine (UA) et Chef du Bureau de liaison de l'UA en République démocratique du Congo (2016 - 2019).

Il a également dirigé le Bureau de liaison de l'UA auprès de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), à Abuja, au Nigéria (2014 à 2016).

Le nouveau Chef de l'UNOCA remplace M. François Louncény Fall, qui a dirigé ce Bureau régional du 1er novembre 2016 au 31 mai 2022.