Afrique: Cyclisme-Tour de Côte d'Ivoire 2022 - Paul Daumont intronisé roi dans le Tchologo

Paul Daumont se rappelle au souvenir des amateurs de la petite reine. Vainqueur de l'édition 2019 du Tour de Côte d'Ivoire, le cycliste burkinabè a frappé d'entrée.

Il a dominé la première étape de la 22e édition courue, ce dimanche 4 septembre, entre Korhogo et Ferké longue de 109,2 km. Le jeune Etalon de 22 ans s'est imposé en 3h02mn09s avec une moyenne horaire de 35,97 km/h. Devançant sur le fil, l'Ivoirien Abou Sanogo, le vainqueur de la précédente édition.

Le Français Richet Noël Roger est arrivé en troisième position. " On s'est très bien entendu. Je remercie mes coéquipiers de m'avoir soutenu tout au long de l'étape. Ce sont eux qui m'ont permis de me mettre à l'avant et de pouvoir attaquer dans les meilleures conditions ", reconnaît le vainqueur du jour.

En dépit de la défaite de cette étape inaugurale, les Ivoiriens gardent espoir pour la suite de la compétition. " La compétition ne fait que commencer. On a raté une étape mais on va se battre pour récupérer le maillot de leader et gagner le tour ", promet Issiaka Cissé, l'un des grands espoirs ivoiriens.

Cette première étape marquée par deux circuits fermés et une course en ligne a été éprouvante pour les coureurs. En effet, le parcours Korhogo-Ferké très dégradé a été un véritable obstacle. Mais, les Burkinabé et les Ivoiriens ont su tirer leur épingle de jeu pour animer la course. Très en jambes, les poulains de Jérémy Ouedraogo sont parvenus à damer le pion aux Éléphants cyclistes dans le sprint final.

La deuxième étape qui se court aujourd'hui en un circuit fermé de 110 km dans la ville de Katiola est une belle occasion pour les Ivoiriens de prendre leur revanche. Rappelons que 47 coureurs du Burkina Faso, du Bénin, du Ghana, de la Guinée, de la France, du Niger et de la Côte d'Ivoire prennent part à cette 28e édition du Tour international de Côte d'Ivoire.

Classement général

1-Paul Daumont (BF) en 3h02mn09s

2- Abou Sanogo (CIV) même temps

3-Richet Noël Roger (France)