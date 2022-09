Guinée: Extradition d'Alpha Condé de la Turquie vers la Guinée - Le RPG rappelle au CNRD, ses engagements pris devant l'opinion nationale et internationale

Le Parti Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG Arc-en-ciel) et Alliés, étaient jusque-là muets depuis la prise de cette décision par des nouvelles autorités, ordonnant l'extradition forcée d'Alpha Condé, de la Turquie vers la Guinée.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi, 14 septembre 2022, les cadres de l'ancien parti au pouvoir ont rappelé au CNRD (Comité National pour Rassemblement et Développement) ses engagements pris sur la protection du Président déchu, en la date du vendredi 22 avril dernier.

Dans ce communiqué lu à la télévision nationale par sa Porte-parole, les nouvelles autorités de la transition avait porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, que le Professeur Alpha Condé était totalement libre et qu'il bénéficie d'une protection adéquate et de tous les droits se rattachant à son statut.

En prenant la mesure des précisions de ce communiqué du CNRD, le RPG Arc-en-ciel et Alliés ont estimé ce qui suit: " jusqu'à preuve du contraire, qu'il ne s'agit que de spéculations et invitent les uns à plus de sérénité et les autres au respect des engagements pris devant l'opinion nationale et internationale, dans le but de préserver la paix et la quiétude sociale nécessaires, pour une Guinée unie dans une transition apaisée et inclusive", a-t-il fait savoir à travers la porte parole, Domani Doré.

Dans ledit communiqué, le RPG Arc-en-ciel et Alliés, ont profité de lancer un appel à leurs militantes, militants et sympathisants de rester mobilisés autour des idéaux de paix et d'unité nationale du Professeur Alpha Condé et de continuer à le soutenir en toutes circonstances.