Afrique: 5 projets inspirants de réutilisation et de recharge des pays du Sud

Vous souvenez-vous de l'époque où la vie n'était pas emballée dans du plastique à usage unique ? La réutilisation n'est pas nouvelle. La majorité des pays du monde ont une très longue tradition de systèmes de réutilisation et de recharge en place. Les plastiques, en revanche, sont nouveaux. Plus de plastiques ont été fabriqués au cours des deux dernières décennies que pendant la seconde moitié du XXe siècle. Le plastique jetable est une invention humaine récente et, alimenté par la cupidité des entreprises, il est malheureusement devenu la norme.

De grandes marques comme Nestlé et Unilever, ainsi que Coca Cola et PepsiCo ont démantelé des traditions de longue date de réutilisation et de recharge en exploitant ce qu'elles considéraient comme des opportunités commerciales sur les marchés émergents. Avec la montée du consumérisme, les pollueurs pétrochimiques et plastiques ont alimenté la culture du jetable depuis les années 1960 en normalisant le caractère jetable du plastique, en remplaçant les rechargeable et les réutilisables par leurs homologues à usage unique.

Les entreprises doivent être tenues responsables et doivent changer leur modèle d'affaires en passant de l'usage unique à la réutilisation et à la récharge. Bien sûr, nos actions individuelles comptent, car nous détenons le pouvoir avec notre comportement d'achat, mais l'ensemble du système doit changer.

Heureusement, lorsqu'il s'agit de réutiliser et de recharger, les gouvernements et les entreprises n'ont pas besoin de réinventer la roue. Les pays du Sud ont de nombreuses approches durables comme sources d'innovation et d'apprentissage

Par exemple, l'Inde utilise le système de livraison de nourriture Dabbawalla depuis des décennies et sert de la nourriture de rue dans des tasses et des assiettes en métal réutilisables appelées thali, pour des milliers de personnes par jour dans certains temples Sikh grâce à l'offre quotidienne de cuisine communautaire. Nous avons vu un certain nombre de législations sur le continent africain qui interdisent les articles en plastique à usage unique, favorisant un mouvement de réutilisation et des solutions de recharge innovantes. En Amérique latine, le Chili a récemment adopté une réglementation dans laquelle les rechargeables doivent être encouragés et promus, tout en rendant obligatoire la vente de bouteilles consignées. Nous pouvons également reconnaître que Coca-Cola vend des bouteilles consignées et rechargeables au Brésil avec un énorme succès depuis 2018.

Certains pays d'Asie-Pacifique ont également ouvert la voie vers un avenir réutilisable. Aux Philippines, nous avons un mouvement zéro déchet en plein essor et une abondance de magasins dits Wala-Usik qui transforment les magasins communautaires sari-sari, où habituellement, le sachet à usage unique est roi dans leur culture tingi. Wala-Usik étant une expression antérieure au mouvement zéro déchet moderne, signifiant " rien de gaspillé " en langue Bisaya.

Les modèles durables dans les pays du Sud ouvrent la voie à une révolution de la réutilisation avec leurs systèmes traditionnels de réutilisation et de recharge et leurs équivalents modernes. Ci-dessous, nous rencontrons certaines des personnes derrière ce mouvement magnifique et diversifié plein de leaders, d'apprenants et de collaborateurs.

Join The Pipe, Kenya



Le gouvernement kenyan a récemment rejoint la liste des pays comme le Rwanda qui ont interdit (sélectionner) le plastique à usage unique. Bien qu'il s'agisse d'une démonstration de volonté politique, nos pays sont loin derrière en matière d'engagement politique, compte tenu du niveau de priorité accordé aux contributeurs inhérents aux déchets plastiques. Le manque d'accès à l'eau potable qui oblige les gens à consommer et à jeter des bouteilles d'eau en plastique à usage unique n'est que le début du problème du plastique.

Compte tenu des dispositions inadéquates de nos villes en matière de gestion des déchets, interdire le plastique dans un pays sans accès équitable à l'eau potable, besoin fondamental et droit fondamental de l'homme, ne résout vraiment rien. Il doit y avoir un engagement collectif et contraignant de notre gouvernement et des entreprises, en particulier ceux de l'industrie de l'eau en bouteille, pour rendre l'eau potable facilement accessible et encourager les gens à utiliser des bouteilles réutilisables remplies à partir de stations de recharge durables. Ceci est crucial pour des communautés plus propres et plus saines et une planète vivable pour nous tous. Les directives volontaires, dépendantes de la bonne volonté des individus au pouvoir motivés par les profits à court terme, ne feront tout simplement pas l'affaire.

Mottainai Refill, Colombie

Mottainai est une startup colombienne dont la mission est de contribuer à réduire l'utilisation du plastique à usage unique. Notre activité principale consiste à recharger des produits ménagers et d'hygiène personnelle. Cela permet aux ménages de réutiliser des contenants en plastique qui peuvent durer de nombreuses années et de simplement les remplir avec le produit et de payer le poids selon les besoins.

L'idée de réutilisation et de recharge est importante pour nous en Colombie car si de plus en plus de maisons rejoignent la culture de la recharge, cela aura un impact positif sur la planète et la réduction des déchets solides qui atteignent la décharge, nos océans et l'écosystèmeIci en Colombie, nous avons besoin d'une législation qui soutienne le modèle de recharge afin qu'il puisse être étendu et avoir plus de succès.

Actuellement, le système de recharge n'est pas réglementé par les entités gouvernementales, ce qui rend plus difficile pour les entrepreneurs de l'adopter afin d'avoir une plus grande portée auprès du public. L'éducation et la sensibilisation sont également nécessaires, avec des discussions sur des modèles durables pour la communauté afin que les gens comprennent le concept de recharge et comment sa mise en œuvre peut vraiment avoir un impact positif sur la planète. En espagnol, nous disons que les déchets les mieux gérés sont ceux qui ne sont pas générés du tout et c'est exactement ce que nous voulons atteindre en augmentant la recharge des produits de nettoyage en Colombie.

Tapauware, Malaisie

Notre marque Tapauware vise à être un pionnier de l'économie circulaire et de meilleures alternatives, telles que les contenants réutilisables, au sein de l'industrie de l'emballage alimentaire en Malaisie. Les clients peuvent commander de la nourriture en ligne comme d'habitude, se faire livrer leur nourriture dans un Tapauware et, après avoir dégusté leur repas, déposer leurs contenants usagés dans nos points de dépôt.

Certains défis auxquels nous sommes confrontés résident certainement dans les habitudes quotidiennes des Malaisiens, car le modèle de Tapauware dépend fortement des efforts des gens pour réutiliser et retourner les conteneurs. L'idée de notre modèle est également assez nouvelle et les habitants ne sont pas encore entièrement convaincus par le système.

Cela dissuade également les grandes marques de mettre en place un système de réutilisation et de recharge car il n'y a pas encore de cadre défini et il leur est de plus en plus difficile de déplacer leurs opérations vers un modèle imprévisible comme le nôtre.Pendant ce temps, la pollution plastique continue de se déverser à partir de décharges surchargées et est l'une des principales causes de certaines des pires inondations soudaines que la Malaisie ait connues, tout en menaçant la santé de nos océans et notre vie marine.

Dans cet esprit, notre équipe de Tapauware s'efforce de continuer à explorer des modèles alternatifs réutilisables et rechargeables, pour le bien de notre environnement et de nos personnes. Avec de vastes côtes et une riche biodiversité ici en Malaisie, la pollution plastique est un problème grave et croissant.

Pour résoudre cela, nous savons qu'il est important de prévenir les déchets plastiques à leur source. Pour réussir dans le système de réutilisation et de recharge, nous pensons que le soutien du gouvernement peut jouer un rôle considérable en nous offrant des opportunités - en encourageant les options réutilisables et en décourageant l'utilisation de plastique à usage unique.

Glassia, Vietnam



Le Vietnam est l'un des principaux marchés émergents au monde, mais cette croissance se fera au détriment de notre planète si "l'innovation en amont" n'est pas intégrée immédiatement. Notre innovation en amont basée au Vietnam, Glassia, est un modèle décentralisé d'embouteillage d'eau en verre qui transforme la chaîne de valeur linéaire en un système circulaire sans plastique. Nous fournissons une eau potable de haute qualité dans des emballages réutilisables, et livrons et récupérons les bouteilles localement.

Cela réduit les coûts et permet aux entreprises de passer à des modèles de réutilisation. Notre usine de Danang a la capacité de remplir 1 million de bouteilles, et nous prévoyons d'étendre ce modèle à l'échelle nationale, en installant la prochaine installation à Ho Chi Minh-Ville en 2022.

Avec des solutions de réutilisation et de recharge limitées au Vietnam, il existe une opportunité pour des entreprises comme la nôtre de devenir des pionnières dans ce secteur. Cependant, les startups en amont doivent faire face à des défis opérationnels tels qu'une logistique coûteuse et un engagement limité des entreprises. Alors que l'adoption des modèles circulaires par les entreprises peut être lente, les innovateurs intègrent activement des concepts d'économie circulaire directement dans leurs produits et services.

Avec un littoral de 2 000km au Vietnam et la dépendance à l'égard de grands secteurs économiques comme le tourisme et la pêche, l'utilisation accrue de plastiques à usage unique et la pollution par les déchets affectent gravement le développement économique de notre pays. L'impact de l'eau polluée à lui seul sur la santé humaine entraîne une perte estimée à 3,5 % du PIB chaque année. Il est important que la transition vers une économie circulaire, en particulier les modèles de réutilisation/remplissage, soit une priorité dans la prochaine étape du développement du Vietnam.

Shop Zero, Afrique du Sud

Beaucoup de gens ne connaissent pas l'économie circulaire, mais plus de gens doivent exiger mieux. Nous pouvons avoir un plus grand impact si nous incitons les entreprises à changer. Les grandes entreprises ont de gros budgets, mais elles ont aussi le plus de flux de déchets à nettoyer, nous nous attendons donc à ce qu'elles dépensent de l'argent pour rechercher de meilleures options et ouvrir la voie à ce changement.

Éviter les plastiques n'est pas possible pour tout le monde, et le fardeau perçu de la pollution est souvent mis sur les moins privilégiés. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les gens qui arrivent à peine à joindre les deux bouts choisissent de dépenser plus d'argent pour des produits respectueux de l'environnement.

Les gouvernements, les fabricants et les entreprises doivent changer le système afin que chacun puisse se permettre d'apporter des changements.Tous nos produits chez Shop Zero sont disponibles en ligne et dans notre espace sans rendez-vous. Il y en a pour tous les goûts ici ! Nous utilisons notre espace pour l'éducation aussi souvent que possible, aidant à connecter les personnes qui veulent un mode de vie plus vert.

Notre désir d'éduquer se reflète dans nos sélections de produits; par exemple, beaucoup de gens ne savent pas que les sachets de thé contiennent du plastique, donc notre thé en feuilles est un excellent sujet de conversation.Les emballages inutiles et les articles jetables ont fait de nous une société négligente, déconnectée du bien-être de notre planète. Il semble plus facile de jeter des choses et d'en acheter plus, plutôt que de repenser nos choix. Mais à quel prix ? L'avenir de la Terre et le nôtre avec ?

La base de données Living Landscape of Reusable Solutions fournit plus d'informations sur divers projets, organisations et initiatives. Si vous connaissez d'autres initiatives axées sur les solutions réutilisables et rechargeables, contactez [email protected]

Les entreprises répertoriées ne sont pas spécifiquement approuvées par Greenpeace mais offrent des exemples qui illustrent la lutte contre la crise mondiale des déchets plastiques et l'évolution vers des systèmes de réutilisation et de recharge.

Coordinatrice Mondiale De La Campagne Plastic Free Future à Greenpeace USA.