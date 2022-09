Congo-Brazzaville: Espace culturel Yaro - Des acteurs muets et malentendants sur scène ce week-end

Site culturel situé derrière l'hôpital général de Loandjili, l'espace culturel Yaro propose deux grands rendez-vous gratuits, le 18 septembre. Il s'agit des consultations poétiques, en matinée au rond-point de Loandjili, et la pièce de théâtre " Si on parlait covid-19 " jouée en langage des signes, l'après-midi.

Les consultations poétiques que l'espace culturel Yaro organise, à l'occasion de la célébration de leur Journée internationale, le 18 septembre, réuniront le public (les malades) avec les artistes (comédiens, danseurs, musiciens et autres) qui prennent la place des médecins pour les consulter et leur proposer des traitements poétiques, et musicaux en plusieurs langues. L'espace culturel Yaro est une des structures africaines choisies par le théâtre de la ville de Paris en France pour les organiser.

Cette année, c'est au rond-point de Loandjili que se feront les consultations poétiques gratuites auxquelles le public ponténégrin est convié pour échanger avec les artistes, confier leurs peines et leurs angoisses et recevoir le remède qui convient dans la langue de son choix.

Pour ce qui est du théâtre, joué en langue des signes par des sourds, muets et malentendants, " Et si on parlait covid-19" est une pièce d'éducation sanitaire pour la sensibilisation à cette maladie en faveur des personnes portant ces handicaps (sourdes, muettes et malentendantes). La pièce réunira sur la scène de l'espace culturel Yaro des acteurs talentueux, notamment Chedon Holla, Aimée Ngoma, Junior Mouzebo, Alirène Tchimbassa, Youmba Niangadou, Paul Tchimbassa et Tania Pandi.

Le spectacle, mis en scène par Pierre Claver Mabiala assisté de Tamane Goma, est une action du partenariat avec le PEV Congo, la Croix-Rouge du Congo, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et l'espace culturel Yaro, dans le cadre d'un projet de renforcement de la communication des risques et engagement communautaire dans la lutte contre la covid-19, financé par la Croix-Rouge américaine. La régie générale sera assurée par Guy Narcisse Makanga. Le public est invité à ce spectacle gratuit qui promet d'être un moment de rire et de détente.