Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Septembre 2022

Côte d’Ivoire : Diplomatie- Ouattara au Vatican et à New-york

Le Chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara, s’est envolé, hier mercredi 14 septembre 2022, pour l’Italie où il effectuera, le 17 septembre, une visite officielle au Saint Siège, à Rome. Comme annoncé lors du Conseil des ministres du 6 septembre dernier, cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Vatican et la Côte d’Ivoire. Après l’Italie, le Chef de l’exécutif ivoirien est attendu à New York, pour la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, prévue du 13 septembre au

22 décembre 2022. (Source : fratmat.info)

Guinée : Affaire du 28 Septembre- Un officier cité s’explique

C’est un officier très surpris qui a joint Africaguinee.com. Cité dans la liste des personnes inculpées dans le dossier du massacre du stade du 28 septembre 2009, le colonel Ibrahima Camara, jure qu’il n’a rien à voir dans cette affaire. Ce gendarme confie que le jour des évènements douloureux, il n’était pas au stade mais plutôt en prison où il est resté pendant quatre mois durant avant d’être libéré. « Je suis Colonel Ibrahima Camara, je suis gendarme. Le jour du 28 septembre, je n'étais pas du tout là-bas (au stade, ndlr). J'étais mis aux arrêts et gardé au PM3 pour un problème de véhicule dont on m'avait accusé. A l'époque d’ailleurs, j'étais capitaine. Je suis rentré en prison le 3 août 2009(…) », a-t-il confié à africaguinee.com.

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Ouagadougou fait le point d’un rapport sur le G5 Sahel

Le Conseil des ministres du 14 septembre 2022 s’est tenu sous la présidence de Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition, président du Faso. À l’issue du Conseil, un compte rendu a été fait. Karamoko Jean Marie Traoré, ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, chargé de la coopération régionale, a fait le point d’un rapport sur le G5 Sahel qu’il a livré au cours du Conseil des ministres. « Comme vous le savez, le G5 Sahel est à la croisée des chemins avec le retrait du Mali de l’ensemble des organes depuis janvier 2022 », a rappelé le ministre Karamoko Jean Marie Traoré à l’entame de son propos. (Source : Burkina 24)

Togo : Aide et assistance aux populations- Faure interpelle ses ministres

Prendre le pouls de l’opérationnalisation «des actions prioritaires retenues», lors du Séminaire gouvernemental des 08 et 09 avril 2022 à Kara a été l’exercice central de la rencontre de l’exécutif du Togo des 12 et 13 septembre à Kpalimé (120 km au sud-ouest de Lomé).Tout comme à la faveur des 4 précédents Séminaires gouvernementaux qu’il a présidés, Faure Gnassingbé a une nouvelle fois, à Kpalimé, «insisté sur la nécessité de continuer à apporter aux populations des solutions pragmatiques, en adéquation avec le contexte socioéconomique et sécuritaire» du Togo. (Source : alome.com)

Tchad : Gestion de la Transition- Ndjamena sollicite le soutien d’Abidjan

Le Président Alassane Ouattara s’est entretenu, dans l’après-midi du mercredi 14 septembre 2022, avec e ministre d’État, conseiller à la Présidence de la République du Tchad, Adoum Younousmi. Ce dernier était porteur d’un message du Président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby, au Président Alassane Ouattara. Younousmi est venu, en outre, informer le Chef de l’État du déroulement du dialogue national inclusif et souverain qui se déroule actuellement à N’Djamena entre les acteurs politiques tchadiens, et solliciter ses conseils avisés et ses orientations. Il a exprimé le souhait de voir la Côte d’Ivoire accompagner le Tchad dans ce processus. (Source : fratmat.info)

Cameroun : Insécurité - Quatre voleurs d’un bébé de quatre mois arrêtés

Selon le Journal du Cameroun, ce sont trois hommes et une femme âgés entre 32 et 57 ans, suspectés d’avoir volé un nouveau-né le 5 septembre 2022 à Yaoundé. L’histoire n’aura duré qu’une semaine. Pauline Célia Mengho jeune maman de 32 ans, peut à nouveau serrer son bébé entre ses mains. La gendarmerie a enfin trouvé ceux qui le détenaient.

Gabon : Prochaine présidentielle- Un candidat se positionne

S’il a clairement refusé l’invitation à rejoindre le camp du président de la République, l’ancien député de Bolossoville (Minvoul), Bertrand Zibi Abeghe libéré le mardi dernier après six ans de prison, a laissé entendre qu’il prendra lui-même son destin politique en main. Il prévoit néanmoins d’échanger prochainement avec Jean Ping, son allié de 2016. ( Source : alibreville.com)