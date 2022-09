Cote d'Ivoire: Après la Cop15 à Abidjan - Le patrimoine de l'Etat réceptionne un important lot d' équipements non utilisés

La 15ème Conférence des parties (Cop 15) à la convention des nations unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, a pris fin il y a plus de trois mois à Abidjan. A la faveur de cette grande rencontre internationale qui a eu lieu du 9 au 20 mai 2022 à Abidjan, le Comité d’organisation a certainement acquis du matériel et des équipements dont une bonne partie n’a pas été utilisée. Selon des sources gouvernementales confirmées par le Cicg, « ce sont plus de 55 000 pièces de matériels et d’équipements non utilisés par le Comité d’organisation qui ont été mis à la disposition du patrimoine de l’État ivoirien »

La remise de ces matériels et équipements a fait l’objet d’une cérémonie officielle, le jeudi 15 septembre 2022, à Abidjan, en présence des ministres Moussa Sanogo du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Épiphane Zoro Ballo de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la Corruption et Jean-Luc Assi de l’Environnement et du Développement durable. Mais aussi et surtout du président du Comité d’organisation de la Cop 15, Abou Bamba.

Pour le ministre Moussa Sanogo, « derrière cette action apparemment banale et anodine, transparaissent une valeur fondamentale de la bonne gouvernance, la reddition de comptes et une vertu essentielle de la saine administration, la transparence dans la gestion de la comptabilité en la matière ».

Il a félicité le président du Comité d’organisation de la Cop 15 et toutes ses équipes pour cette initiative heureuse et pionnière et encouragé tous les responsables de projets à en faire autant.

Épiphane Zoro Ballo a dit que cette cérémonie, inédite en Côte d’Ivoire et dans l’organisation des grands événements, illustre la dynamique de la bonne gouvernance au niveau des composantes de l’Etat. « L’objectif de cette donation est d’améliorer les services de l’État au profit des citoyens », a expliqué le ministre.

Quant au ministre Jean-Luc Aussi a rappelé que l’organisation de la Cop15 a eu des effets économiques importants pour la Côte d’Ivoire, au-delà de la parfaite organisation de cette rencontre mondiale.

Il a encouragé tous les Ivoiriens à s’approprier ce bond qualitatif en avant et il a assuré que le gouvernement travaille à la mise en œuvre des recommandations de cette Cop15. Notamment L’Initiative d’Abidjan, en vue d’augmenter la production agricole.

Selon Abou Bamba, ces biens sont mis à la disposition du patrimoine de l’État dans le cadre de l’application des principes de bonne gouvernance tels que prônés par le gouvernement. Rappelons que le thème de la Cop 15 était : « Terres, vie, patrimoine : d’un monde précaire vers un avenir prospère »