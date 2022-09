Sénégal: Bayern Munich - Julian Nagelsmann invite Sadio Mané à avoir plus de confiance en soi

Sadio Mané est encore resté muet lors de la réception du FC Barcelone dans le cadre de la 2e journée de la Ligue de Champions. Les Bavarois se sont imposés par 2-0.

Auteur de 5 buts toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich, Sadio Mané a en suite enchaîné 4 matchs sans trouver le chemin des filets. Malgré cette disette, le coach Julian Nagelsmann continue d'avoir confiance au meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations.

Nagelsmann continue toujours de soutenir Sadio Mané, malgré son manque d'efficacité constaté ces derniers jours. En conférence de presse d'après match, le coach a invité Mané à avoir plus confiance en soi et à être un peu plus solitaire en essayant de moins chercher ses coéquipiers.

" C'est tout à fait normal en tant que nouveau venu, qui doit bien sûr encore s'adapter à certaines procédures un peu différentes de celles de Liverpool. J'ai déjà dit au cours de la semaine que j'aimerais qu'il fasse certaines choses en plus. Peut-être moins chercher le ballon ou ses coéquipiers, et essayer d'être un peu plus sûr de lui. Mais nous sommes très heureux de l'avoir et il mettra son empreinte sur notre jeu. "