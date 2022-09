Afrique: MEDIAS-5e Forum sur la Coopération des médias sino-africains - La Chine et l'Afrique évaluent dix années de "fructueuse " collaboration

Le développement des médias en Afrique et en Chine à l'heure du numérique. C'est autour de cette problématique que se sont déroulées les assises du 5e Forum sur la coopération des médias sino-africains, le 25 août 2022, à Beijing, en Chine.

Plus de 240 représentants de départements gouvernementaux, d'organisations de médias à grande audience, d'entreprises audiovisuelles, d'ambassades en Chine, de la Commission de l'Union africaine et de l'Union africaine de radiodiffusion, ont mené la réflexion sur le thème "Nouvelle vision, nouveau développement, nouvelle coopération".

Les participants (en ligne et en présentiel) venus de Chine et de 42 pays africains ont collaboré lors de ce forum co-organisé par l'administration nationale de la radio et de la télévision de Chine, le gouvernement municipal de Beijing et l'Union africaine de radiodiffusion. Seize représentants d'autorités gouvernementales sino-africaines, d'organisations de médias et d'entreprises audiovisuelles, ainsi que des ambassadeurs étrangers en Chine, ont échangé sur les politiques en matière de développement audiovisuel, la coopération et l'innovation en matière de contenu, la valorisation de haute technologie et l'intégration numérique.

Les présidents chinois Xi Jinping et sénégalais Macky Sall, co-président africain du FOCAC, ont témoigné la grande importance que les dirigeants sino-africains attachent à cette coopération dans la nouvelle ère et leurs attentes en matière d'approfondissement de la coopération médiatique. Non sans oublier, le rôle important de ce forum dans la promotion du dialogue et de la coopération entre les médias chinois et africains.

Fondé en 2012, le Forum sur la coopération des médias sino-africains est la plateforme par excellence pour les medias chinois et ivoirien de faciliter et de renforcer leur collaboration.

Après s'être penché sur les acquis de la coopération au cours des dix dernières années (projet de télévision par satellite pour 10000 villages africains, programmes de formation pour les professionnels des médias africains,..), le 5e Forum a établi des perspectives et des plans pour le développement des médias sino-africains autour de cinq axes majeurs, notamment l'approfondissement de la coopération et des échanges, le soutien au développement mondial, le récit des bonnes histoires d'amitié sino-africaine, la promotion du développement des médias numériques et le renforcement des échanges des jeunes.