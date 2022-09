Sahara Occidental: BRVM - Hausse de 35,211 milliards FCFA de la capitalisation des actions

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 35,211milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce mercredi 14 septembre 2022.

Cette capitalisation est passée de 6131,658 milliards de FCFA la veille à 6166,869 milliards de FCFA ce 14 septembre 2022.

Celle du marché des obligations est en baisse de 10,742 milliards, se situant à 8170,005 milliards de FCFA contre 8180,747 milliards de FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 891,100 millions de FCFA contre 431,735 milliards de FCFA, soit une hausse de 459,365 millions de FCFA.

Les indices ont clôturé en hausse. L'indice BRVM composite (indice général de la Bourse) a ainsi gagné 0,57% à204,86 points contre 203,69 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a aussi gagné 0,73% à 162,25 points contre 161,07points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (plus 5,56% à 19 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 4,59% à 5 700 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 4,20% à 2 235 FCFA), Sitab Côte d'Ivoire (plus 3,03% à 5 100 FCFA) et BOA Niger (plus 3,00% à 6 695 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 7 535 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 6,94% à 805 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 6,85% à 680 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 6,09% à 1 080 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 5,63% à 1 510 FCFA).