Cote d'Ivoire: Sénatoriales et législatives partielles - L'OSCS salue le civisme des candidats et des électeurs

Les élections législatives et sénatoriales partielles se sont déroulées sans incident majeur de la campagne au dépouillement des voix. C'est le constat fait par l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale (OSCS), organe de veille et d'alerte du ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, à l'issue du scrutin du 3 septembre dernier.

En effet, l'observatoire a conduit une mission d'observation électorale dans les dix (10) localités des quatre (04) circonscriptions concernées par le vote. Ce sont, à cet effet, 36 observateurs qui ont été déployés par l'organe sous tutelle du ministère de la Solidarité dans ces localités pour le monitoring de la campagne et l'observation proactive du vote pour contribuer au bon déroulement du processus électoral afin de renforcer la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.

La déclaration rendant compte de cette activité de l'OSCS dont nous avons reçu copie indique que lesdites élections se sont déroulées " sans incident majeur de la campagne au dépouillement des voix ". Si la note souligne des " disfonctionnements ", elle soutient cependant qu'ils ont été " sans incident majeur " sur le bon déroulement du scrutin. " Le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté salue le sens de civisme des candidats et des électeurs qui a permis un déroulement sans violence du scrutin jusqu'à la proclamation des résultats dans les bureaux de vote ", indique l'OSCS. Qui ne manque pas d'exhorter les acteurs notamment les candidats à " poursuivre dans cette lancée " et à surtout user en cas de contentieux des voies de recours " légales ".