Afrique du Nord: Commission mixte algéro-mauritanienne - Les deux pays appelés à porter leurs relations à un niveau de complémentarité et de partenariat

Nouakchott — L'Algérie et la Mauritanie sont appelées à porter leurs relations bilatérales à des niveaux de complémentarité et de partenariat, en concrétisation de la volonté de leurs dirigeants, les présidents Abdelmadjid Tebboune et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a affirmé mercredi à Nouakchott, le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.

Coprésidant avec son homologue mauritanien, M. Mohamed Ould Bilal Messaoud, l'ouverture des travaux de la 19e session de la Grande Commission mixte de coopération algéro-mauritanienne, M. Benabderrahmane a indiqué que cette Commission se réunissait en exécution des instructions données, décembre dernier, par les dirigeants des deux pays, les présidents Abdelmadjid Tebboune et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Des instructions qui renseignent, a-t-il dit, sur leur attachement à hisser les relations bilatérales à des niveaux de complémentarité et de partenariat au mieux des intérêts des deux pays et des aspirations des deux peuples à davantage de coopération et de solidarité.

Soulignant que les relations de coopération et de partenariat algéro-mauritaniennes avaient réalisé nombre d'acquis dans plusieurs domaines, M. Benabderrahmane a mis en avant l'importance de les conforter désormais en œuvrant à réunir les conditions favorisant leur développement.

Les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays ont, en effet, enregistré ces dernières années un "développement notable dans plusieurs domaines", a-t-il rappelé, citant en particulier l'ouverture en août 2018 du poste frontalier commun, devenu aujourd'hui "un trait d'union humain et culturel entre les populations des régions frontalières".

Outre cet "acquis important" dans le processus des relations algéro-mauritaniennes, M. Benabderrahmane a évoqué dans son intervention deux autres réalisations, à savoir le Comité mixte frontalier chargé de la coopération dans les domaines de développement des zones frontalières et la coordination sécuritaire face aux crimes transfrontaliers, et le projet de la route Tindouf-Zouérate.

Un projet dont la réalisation a été décidée par les présidents Abdelmadjid Tebboune et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et qui "revêt un caractère stratégique devant porter le partenariat algéro-mauritanien à un niveau supérieur d'intégration et de complémentarité", a-t-il souligné.

Cette infrastructure vitale s'inscrit dans le cadre des plans d'intégration de l'Union africaine (UA) pour la réalisation de routes et des connexion terrestres entre les différentes régions du continent, connues également sous le nom des corridors.

Benabderrahmane a indiqué, dans ce cadre, que l'Algérie avait lancé les premières démarches techniques et juridiques en vue de la réalisation de ce projet, adopté par l'Assemblée populaire nationale (APN).

Le Premier ministre a insisté, dans le même sens, sur l'importance de consolider la coopération bilatérale dans son volet sécuritaire, à travers l'activation des recommandations de la première session du Comité mixte frontalier tenue en novembre 2021, notamment au niveau de la commission sécuritaire, l'objectif étant, a-t-il souligné, de faire face aux défis que connait la région tout en renforçant les formes de coopération décentralisée.

Dans le domaine de l'énergie, M. Benabderrahmane qui a mis en exergue "la forte présence" de Naftal et Sonatrach en Mauritanie, a appelé les deux parties à explorer les opportunités de coopération dans le domaine des gazoducs, notamment au niveau du champ "Grande Tortue Ahmeyim", compte tenu de l'expérience pionnière et avérée de l'Algérie en la matière.

Abordant le secteur des mines, le Premier ministre a assuré que "l'heure est venue pour assoir une coopération et un partenariat" mutuellement bénéfiques en vue de l'exploitation des richesses minières dont regorgent les régions frontalières des deux pays.

Evoquant le secteur du commerce, M. Benabderrahmane s'est félicité des niveaux atteints par les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie, rappelant que leur volume avait atteint une moyenne de 50 millions USD, en dépit de la crise sanitaire qui a induit un léger recul des échanges.

Le volume des échanges qui a reculé à 27,90 millions USD en 2020 est reparti à la hausse l'année dernière pour atteindre 87,32 millions USD, a-t-il fait observer.

Et de relever, à cet égard, que la volonté affichée par l'Algérie d'ouvrir des filiales à ses banques en Mauritanie était de nature à contribuer de manière effective au renforcement des échanges commerciaux et à l'établissement d'un écosystème favorable au développement des investissements mixtes.

Le Premier ministre a cité d'autres opportunités pouvant capter les investissements algériens, à l'instar de la pêche.

Benabderrahmane a tenu, en conclusion, à saluer les réformes en cours lancées par le président mauritanien pour l'éradication de la pauvreté et la marginalisation, des programmes, a-t-il relevé, semblables à l'initiative de réhabilitation des zones d'ombre initiée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.