Afrique du Nord: M. Talbi El Alami et l'ambassadeur d'Egypte se réjouissent des bonnes relations parlementaires et leur évolution notable

Rabat — Le président de la Chambre des représentants, M. Rachid Talbi El Alami et l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte, M. Yasser Mustafa Kamal Othman se sont réjouis, au cours d'entretiens mercredi à Rabat, des bonnes relations parlementaires bilatérales et de leur évolution notable.

Ces entretiens ont porté sur les relations parlementaires bilatérales et multilatérales, l'échange des expériences et sur l'approfondissement de la communication permanente entre les institutions législatives des deux pays, a indiqué la Chambre des représentants dans un communiqué.

Au début de cette rencontre, M. Talbi El Alami a indiqué que cet entretien est à même de renforcer la coopération entre les institutions législatives du Royaume du Maroc et de la République arabe d'Egypte, saluant les relations qui lient la Chambre des représentants marocaine à son homologue égyptienne tant aux niveaux bilatéral que multilatéral, ainsi que la coordination fructueuse au niveau des différents forums parlementaires internationaux et régionaux, en mettant en exergue que les deux pays se caractérisent par une civilisation ancienne.

De son côté, M. Kamal Othman a exprimé ses remerciements à M. Talbi El Alami et au Royaume pour l'accueil et l'hospitalité réservés aux délégations parlementaires égyptiennes lors de leurs récentes visites au Maroc, exprimant sa satisfaction quant au niveau et à l'évolution concrète des relations parlementaires bilatérales et multilatérales, appelant au renforcement des visites mutuelles au niveau de la présidence des deux institutions législatives, à l'intensification de la coopération et au partage des expertises et des expériences parlementaires.

Plusieurs questions parlementaires bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun ont été évoquées lors de cette rencontre, a ajouté la même source.