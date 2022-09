Maroc: Al-Qods - Des responsables des centres culturels saluent l'intérêt accordé par de l'Agence Bayt Mal Al-Qods aux projets culturels

Al — Qods - Plusieurs responsables des centres culturels à Al-Qods ont salué l'intérêt accordé par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au secteur culturel dans la ville Sainte et son soutien aux projets d'animation culturelle.

Au cours d'une série de réunions tenues récemment par l'administration de l'Agence avec les responsables des principaux centres culturels d'Al-Qods notamment, le Centre culturel Yabous, le Théâtre national palestinien Al-Hakawati et le Conservatoire national de musique Edward Said, ces derniers ont exprimé leur gratitude pour le soutien apporté par l'Agence au début de 2022 aux projets d'animation culturelle dans la ville sainte, avec un budget de 150.000 dollars, ce qui reflète une prise de conscience et un engagement à soutenir le mouvement culturel.

A cet égard, la directrice du Centre culturel Yabous, Mme Rania Elias, s'est félicitée du soutien continu de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au Centre pendant des années, faisant part de son aspiration à davantage d'aide aux projets et programmes, eu égard à la diminution des financements de la part des institutions internationales.

De son côté, le directeur général du Théâtre national palestinien Al-Hakawati, Amer Khalil, a souligné que le soutien de l'Agence à son établissement est arrivé à point-nommé, eu égard aux défis majeurs auxquels fait face l'activité théâtrale dans la Ville Sainte, et qui entravent les efforts déployés par les Palestiniens pour préserver leur identité culturelle et artistique, dans le sillage des difficultés rencontrées par les artistes et les dramaturges pour trouver le soutien nécessaire.

Dans la même lignée, Souhail Khoury, directeur général du Conservatoire national de musique Edward Saïd, a noté que les institutions Maqdissies ont besoin de plus de soutien pour continuer à accomplir leur mission artistique et humanitaire noble et afin de pouvoir surmonter les problèmes qui les affrontent dans le renforcement des compétences des enfants et des jeunes Palestiniens dans les domaines de l'art, notamment la musique et le théâtre.

Ces rencontres, qui s'inscrivent dans le cadre d'une visite à Al-Qods effectuée par le Directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, ont été consacrées à l'évaluation du partenariat et de la coopération avec ces centres et à la programmation future, en vue de l'ouverture du Centre culturel marocain - Bayt Al Maghrib à Al-Qods.

A la fin de ces réunions, l'accent a été mis sur l'importance du renforcement de la coopération avec le Centre Yabous et le Théâtre national Al-Hakawati, ainsi que sur le soutien de leurs projets artistiques et ce en élargissant cette aide au Conservatoire national de musique Edward Saïd et à d'autres institutions culturelles de la ville.