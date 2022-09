Sénégal: Matlabul Fawzeyni - Le plan directeur de la " ville idéale "

analyse

" Tous les projets en cours dans la ville de Touba ont été déjà annoncés par Cheikh Ahmadou Bamba ". C'est la conviction de Serigne Fallou Galass, chercheur sur le Mouridisme. Dans son très célèbre panégyrique " Matlabul Fawzeyni ", Cheikh Ahmadou Bamba avait prié pour le rayonnement de la cité qu'il voulait fonder, mais y a indiqué tous les contours de ce que doit être cette ville destinée à l'adoration de Dieu et au culte du travail.

Le son du panégyrique Matlabul Fawzeyni (La quête du bonheur des deux mondes) est audible depuis une boutique vendant des parfums, des boubous, des nattes de prières... qui a pignon sur rue sur l'avenue de la Grande mosquée de Touba. En cet après-midi du mercredi 23 août 2022, une forte pluie arrose la ville sainte. Toutes les routes menant à la Grande mosquée sont presque impraticables à cause des flaques d'eau. Il faut marcher sur les étroits trottoirs pour éviter de patauger. Cependant, vendeurs à la sauvette et piétons se les disputent. Partout, les " Xassaïd " de Serigne Touba résonnent. Matlabul Fawzeyni est parmi les plus écoutés par les fidèles, même si beaucoup ne comprennent pas tout ce qui se cache derrière ce beau poème du guide de la communauté mouride. Ce panégyrique de plusieurs vers, au-delà de sa beauté, est plein de sens.

Pour déchiffrer cette œuvre écrite par Cheikh Ahmadou Bamba, nous sommes allés à la rencontre de Khaly Diakhaté, maître coranique très connu dans la cité de Bamba, par ailleurs Président de la Ligue sénégalaise des écoles coraniques/section Touba. Cette association compte plus de 1500 écoles coraniques implantées dans la capitale du Mouridisme. En cette soirée du samedi 21 août, lui et plusieurs maîtres coraniques sont à la Résidence Khadim Rassoul, en face de la Grande mosquée, pour lancer la première édition du Prix Cheikh Ahmadou Bamba pour le Saint Coran. Fervent lecteur des écrits de Cheikhoul Khadim, Khaly Diakhaté indique que dans Matlabul Fawzeyni ou " La quête du bonheur des deux mondes ", Cheikh Ahmadou Bamba a rendu grâce au Seigneur et formulé beaucoup de prières pour la ville de Touba. Touba, la sainte. Touba, la " ville idéale " que Cheikh Ahmadou Bamba a fondée pour en faire une " cité bénie ".

Petit-fils de Serigne Saliou Mbacké, Serigne Khalil Mbacké rappelle que Matlabul Fawzeyni a été rédigé par le Cheikh bien avant la création de la ville sainte de Touba, en 1888. Selon lui, cette production a été rédigée, à Touba, par son fondateur, au pied d'un arbre où il s'était penché. Dans ce panégyrique, le chef religieux a formulé tous ses vœux pour cette cité. " Nous pouvons dire que Matlabul Fawzeyni est le plan directeur de Touba. Le plan de la ville, ce dont la ville doit regorger comme infrastructures, habitations. Tout ce dont une ville a besoin pour se développer est dans ces vers ", soutient Serigne Khalil Mbacké. " Matlabul Fawzeyni est un projet de société pour permettre à la population de vivre en parfaite harmonie et dans le respect des valeurs religieuses ", abonde, dans le même sens, Khaly Diakhaté.

Paradis du fidèle

Cheikh Ahmadou Bamba a fait plusieurs pérégrinations avant de retrouver le site de Touba. Dans Masaalikul Jinaan (Les itinéraires du paradis), renseigne Khaly Diakhaté, Serigne Touba a décrit toutes les tares de la société à l'époque où le commérage et le paganisme étaient très répandus. Ainsi, après avoir fait le procès de la société, il voulait apporter du changement en guidant les populations vers le droit chemin ; le chemin qui mène à Dieu. Pour ce faire, il fallait créer sa propre cité, une ville sans souillure, une ville de lumière, de recherches et d'éducation religieuse. Le site de Touba, que Cheikh Ahmadou Bamba a découvert pendant ses nombreux voyages, était le lieu idéal pour ériger cette cité bénie, un lieu où les populations n'auront qu'une seule préoccupation : l'adoration de Dieu.

Auteur du livre " Cheikh Ahmadou al-Khadim, le serviteur du Prophète Mouhamed et le leader spirituel ", Ahmadou Bamba Al-Khadim Mountakha Mbacké, fils de l'actuel Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, indique que le fondateur du Mouridisme avait pris en compte les structures de santé, les écoles, les centres de recherches, les universités qui pullulent actuellement dans la ville sainte. Bref, tout ce que compte, aujourd'hui, la ville de Touba comme infrastructures a été annoncé par son fondateur il y a plus d'un siècle. Dans les différents vers qui composent ce " Xassaïd ", Cheikh Ahmadou Bamba avait imploré Dieu de faire de " sa cité " un " paradis du fidèle ", un " lieu qui accorde le bénéfice charismatique du pèlerinage qui a le vœu de l'accomplir, mais est incapable d'aller à la Mecque ", mais aussi " le bastion de l'obéissance à Allah et du respect de la coutume sacrée de l'Envoyé pour toujours, et non le parterre des innovations blâmables ", précise Khaly Diakhaté. Aujourd'hui, la ville de Touba est l'une des rares à travers le pays, si elle n'est pas la seule, où il est interdit de fumer, de boire de l'alcool, de jouer au football et aux jeux de hasard. Beaucoup de mondanités y sont interdites, car son fondateur a voulu que cette cité soit, par excellence, une ville qui " préserve du mal et écarte le préjudice ", mais également " une ville immunisée de toute impureté ". Tous ces interdits ont surtout commencé sous le khalifat de Serigne Abdoul Ahad Mbacké qui voulait marcher sur les pas de son défunt père.

Sacralité préservée malgré les assauts de la modernité

Dans ce livre de prières et de remerciements au Tout-Puissant, rappelle toujours Serigne Khalil Mbacké, Cheikh Ahmadou Bamba a parlé du comportement de ceux qui doivent habiter " sa cité ". Ils doivent être des hommes vertueux, adorant Dieu. Leurs seules préoccupations doivent être la prière, la lecture du Saint Coran et le travail. Le guide religieux avait déjà prié pour tous ceux qui habiteront la ville sainte de Touba. Pour ces derniers, le Cheikh avait demandé à son Seigneur que " leurs péchés premiers et derniers soient totalement absous ". Aujourd'hui, Touba est devenue la deuxième ville la plus peuplée du Sénégal après Dakar. Une ville fortement habitée, mais qui conserve malgré tout sa sacralité religieuse. La preuve que les vœux formulés par le Cheikh dans ses poèmes ont été exaucés.

D'ailleurs, son petit-fils, Serigne Khalil Mbacké, informe que Cheikh Ahmadou Bamba, dans Matlabul Chifai, un " Xassaïd " rédigé après Matlabul Fawzeyni, a bien confirmé que ces prières pour Touba ont été acceptées par le Tout-Puissant : " Nous pouvons dire que les prières ont été accordées, mais il a fallu attendre longtemps pour voir les résultats ". Aujourd'hui, des milliers d'âmes se réveillent tous les jours dans la cité de Bamba. Touba compte plus de 1500 écoles coraniques où des milliers de talibés étudient chaque matin les saintes écritures. Chaque année, des centaines de jeunes mémorisent le livre saint. Aussi, 150 mosquées, où des fidèles effectuent les deux prières du vendredi, sont recensées dans la ville sainte. " Tout ça, c'est parce que le Cheikh a consacré toute sa vie au Coran ", conclut Serigne Khalil Mbacké. L'Université de Touba, projet en cours de réalisation de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, est un autre témoin du temps de l'œuvre gigantesque du fondateur du Mouridisme. Matlabul Fawzeyni est ainsi une feuille de route pour ceux-là sur qui pèse la lourde charge de préserver son héritage.