Afrique: Football - Le Congo affrontera Madagascar et la Mauritanie en amical

Les Diables rouges vont bénéficier d'une mise au vert à Casablanca, au Maroc, au cours de laquelle ils livreront deux matches amicaux, respectivement les 24 et 27 septembre, contre Madagascar et la Mauritanie.

Paul Put, le sélectionneur des Diables rouges, a dévoilé le programme de préparation au cours de la conférence de presse qu'il a animée le 14 septembre, au siège de la Fédération congolaise de football (Fécofoot). Les joueurs locaux quitteront Brazzaville ce jeudi matin et les professionnels rejoindront l'équipe à partir du 18 septembre à cause des matches avec leurs clubs respectifs. Le stage du Maroc permettra de préparer la double confrontation contre le Sud Soudan prévue au mois de mars pour le compte de la troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations. Paul Put s'appuiera sur la prestation de ses poulains face à la Gambie pour préserver les acquis et corriger les faiblesses constatées.

" Après le match que nous avons joué contre la Gambie, on a vu une équipe très motivée et aussi la qualité des joueurs. Nous avons créé des occasions et n'avons pas donné l'opportunité à l'adversaire. C'est ce que nous avions essayé de travailler depuis une année. C'est important de garder ces acquis. Nous avons encore des choses à améliorer au niveau du pressing et la finition. Nous créons des occasions, c'est déjà bien mais il faut les concrétiser. Nous essayons de transmettre la confiance à ce groupe car ce sont des matches très importants, la double confrontation contre le Sud Soudan. Si nous pouvons obtenir de bons résultats sur cette double confrontation, je pense que 80% du travail sera fait ", a-t-il précisé.

Face à la presse, le technicien belge a défendu le choix opéré dans la liste des Diables rouges convoqués pour ce stage, précisant que certains joueurs comme Ryan Bidounga, Fernand Mayembo, Bradley Mazikou et Prince Mouandza et même Charpentier qui avait donné son accord de principe ne feront pas le déplacement de Casablanca parce qu'ils sont gênés par des blessures .

" Dommage, nous avons des blessures comme celles de Bidounga et de Mayembo. C'était bien de les voir ensemble. Nous avons toujours eu des difficultés au niveau de la défense. Sauf que nous récupérons Passi, un nouveau joueur toujours titulaire à Niort. Baudry qui joue tout le temps. Nous allons voir le comportement de la défense, notamment dans l'axe ", a commenté le sélectionneur

Il a éclairé l'opinion sur le cas Thievy Bifouma. Le meilleur buteur de la sélection resté sans club bénéficie des faveurs du sélectionneur. " C'est dommage qu'il n'a pas encore un club. Je pense qu'il a montré quelque chose pour le match contre la Gambie. Quand j'étais sélectionneur du Burkina Faso, Dagano était un monument dans l'équipe nationale. Il était intouchable mais à un certain moment il n'avait pas beaucoup de matches. Il avait le bon état esprit. De temps en temps, il faut avoir de la psychologique dans le football. Il a été très important pour le groupe. C'est la même chose avec Thievy Bifouma. Il est le meilleur buteur de la sélection et il a fait beaucoup de choses pour cette équipe ", a expliqué le sélectionneur.

Le stage, a-t-il expliqué, pourrait être une meilleure vitrine pour le joueur en quête de club. Thievy Bifouma va, en effet, profiter de ce stage pour travailler individuellement avec le préparateur physique de la sélection. "Thievy m'a prouvé sa qualité pour être un leader dans le groupe, c'est pour cette raison que je l'ai appelé. Il va travailler avec nous et avec le préparateur physique. Comme les gens viendront sans nul doute assister à des rencontres, ils pourront le remarquer. C'est ce qui s'est passé avec Francis Nzaba quand il a été appelé en sélection pour le stage en Turquie ... Donnez le temps de jeu à Thievy est un objectif car sa présence va motiver et donner la confiance au groupe ", a-t-il soutenu.

La liste des joueurs convoqués

Gardiens de but :

Pavhel Ndzila (AS Otohô/Congo), Giscard Mavoungou (Diables noirs/Congo), Christoffer Mafoumbi (FC Differdance 03 /Malte)

Défenseurs : Ravy Tsouka (Waregem/Belgique), Nolan Mbemba (Le Havre/France), Baudry Marvin (Laval/France), Messie Biatoumoussouka (Botev Vratsa /Bulgarie), Fred Dembi (Red star/France), Hernest Malonga (Diables noirs/Congo), Raddy Ovouka (New Mexico city/ Etats-Unis), Byan Passi (Niort/France)

Milieux du terrain : Durel Avounou (Umraniyespor/ Turquie), Gaius Makouta (Beovista/Portugal), Antoine Makoumbou (Cagliari Calcio/Italie), Harvy Ossété Italy (Saint Eloi Lupopo/ RDC), Dylan Saint Louis (Hatayasport/ Turquie), Chandrel Massanga (Partizani Tiran/Albanie).

Attaquants : Prestige Mboungou (Ajman/Emirats arabes unis), Beni Makouana (Montpelier /France), Bevic Moussitou Oko (Ajaccio/ France), Guy Mbenza (Al Taï/ Arabie saoudite), Warren Tchimbembé (Guingamp/France), Kevin Monzialo (ST Poltan/Autriche), Yann Mabela (EXC. Virton/Belgique) et Thievy Bifouma (sans club)

Reserves

Défenseur :Francis Nzaba (Basakeshir Istanbul/ Turquie), Varel Rozan (AS Vita club/RDC), Louis Fauriel (Akritas Chorakas/Chypre).

Milieu : Prince Obongo (Diables noirs)