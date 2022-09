Afrique du Nord: Le président Tebboune invite le Sultan d'Oman à participer au sommet arabe d'Alger

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a été reçu, mercredi à Mascate, en sa qualité d'envoyé spécial du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par Son Altesse Asa'ad Ben Tariq Al Said, vice-premier ministre chargé des relations et des affaires de coopération internationale, représentant spécial du Sultan du Sultanat d'Oman, pays frère à qui il a remis la lettre d'invitation adressée par le Président de la République à son frère, Sa Majesté Haïtham Ben Tariq, Sultan d'Oman, pour participer aux travaux du Sommet arabe prévu à Alger début novembre 2022, a indiqué un communiqué du ministère.

"Dans le cadre de la poursuite de sa tournée dans les pays du Golfe, en sa qualité d'envoyé spécial du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a été reçu, mercredi à Mascate, par Son Altesse Asa'ad Ben Tariq Al Said, vice-premier ministre chargé des relations et des affaires de coopération internationale, représentant spécial du Sultan du Sultanat d'Oman, pays frère, à qui il a remis la lettre d'invitation adressée par le Président de la République à son frère, Sa Majesté Haïtham Ben Tariq, Sultan d'Oman, pour participer aux travaux du 31e Sommet arabe prévu à Alger les 1er et 2 novembre 2022", lit-on dans le communiqué.

A cette occasion, le ministre a transmis "les salutations du président de la République à son frère, Sa Majesté Haitham bin Tariq et son souhait de voir le Sultanat d'Oman participer au prochain Sommet arabe et apporter sa contribution judicieuse pour renforcer l'action arabe commune, en réponse aux aspirations des peuples arabes à davantage de stabilité et de développement", selon la même source.

De son côté, "Son Altesse Asa'ad Ben Tariq Al Said a confirmé la participation du Sultanat d'Oman au Sommet arabe qui se tiendra à Alger dans un contexte régional et international qui exige plus que jamais consensus et entente, et a transmis, à son tour, ses salutations fraternelles au Président de la République", ajoute le communiqué.

La rencontre a permis également d'aborder les relations bilatérales et les perspectives de leur développement dans le cadre des opportunités offertes par les deux pays, notamment dans les domaines de l'énergie, de la formation, des échanges culturels, des startups et des micro entreprises, conclut le communiqué.