Ile Maurice: L'ascension de Ritish Ramful - De fils de boutiquier à secrétaire général du PTr

Il n'a fallu que huit années en politique pour que Ritish Ramful, 46 ans, devienne un des plus jeunes secrétaires généraux que le PTr ait connus. Les mauvaises langues pourraient dire que c'est grâce à son beau-père Kailash Purryag qu'il a connu cette ascension rapide, mais chez les Rouges, on affirme qu'il a fait ses preuves depuis les élections de 2014 tout en améliorant sa performance lors des dernières législatives.

Alors que le pays chantait le fameux "viré mam" en 2014, l'avocat a pu franchir la vague orange qui déferlait sur l'île pour son baptême du feu. Il était non seulement l'unique candidat élu du PTr dans la circonscription no 12 (Mahébourg-Plaine-Magnien), alors que ses autres colistiers avaient mordu la poussière, mais il a été également un des rares élus PTr dans les régions rurales. Il a récidivé en 2019 en sortant en tête de liste toujours dans la même circonscription alors que les deux autres élus étaient des candidats du Mouvement socialiste militant (MSM).

La politique pour Ritish Ramful, c'est être au service des autres. D'ailleurs, dit-il, il a été inspiré par son père, Megnath, qui roule toujours une boutique familiale à GrandSable. "Il était conseiller du village dans les années 90. Il était toujours à la disposition des villageois et il fait beaucoup de social", rappelle-t-il. Sa mère, Keswari, est femme au foyer. C'est ainsi qu'il s'est intéressé à la politique. Après avoir complété ses études en Angleterre et à Maurice, il a fait un passage au cabinet d'avocat d'Anil Gayan. "Je n'étais pas vraiment actif politiquement sur le terrain avant 2014 car auparavant je travaillais comme senior legal advisor à la commission anticorruption. Par la suite, je me suis mis à mon propre compte." L'avocat s'était libéré pour ses activités sociales et politiques.

Par la suite, il devait rencontrer Anuradha, la fille de Kailash Purryag, en 2004. Le PTr passait par un moment difficile et son beau-père n'était même pas un élu. Peu de temps après, il fait la connaissance de Vasant Bunwanree en 2010 qui faisait campagne dans la circonscription n°12. Quelque temps après, il a commencé à s'intéresser encore plus à la politique, ce qui l'a conduit aux élections de 2014.

Il croit qu'être le fils d'un boutiquier lui a appris beaucoup de choses. "Quand on passe beaucoup de temps dans une boutique du village, on apprend à écouter la population et à la servir. Je ne sais pas si c'est vrai, mais mes mandants disent que mon point fort est ma présence à leurs côtés, surtout pendant les périodes difficiles", déclare-t-il. Le secrétaire général, qui réside toujours à Mahébourg, a une passion pour la pêche et le jardinage. D'ailleurs, il accompagne quelquefois les pêcheurs de la région en mer pour une partie de pêche. Il va aussi souvent chercher conseils auprès des planteurs de la région. Ce faisant, il prend connaissance de leurs difficultés.

Maintenant qu'il est le nouveau secrétaire général du PTr, sa priorité consiste à contribuer afin de renforcer l'assise de son parti. "Nous avons une nouvelle équipe avec des anciens qui ont connu des moments difficiles entourés des jeunes. Nous faisons des recrutements et il y a beaucoup de demandes d'adhésion. Nous allons renforcer notre équipe tout en travaillant pour réaliser le souhait de la population", indique-t-il. Ritish Ramful maintient que là où ils passent, la population les exhorte à débarrasser le pays du gouvernement MSM pour ensuite apporter des réformes afin de la soulager.