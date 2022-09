Sierra Leone: Nouvelles inondations catastrophiques - Préservez l'environnement et évitez les déchets irresponsables

Freetown — Les fortes inondations qui frappent le pays ne semblent pas avoir de répit. Après les pluies enregistrées à plusieurs reprises en août 2022 (voir Fides 2/9/2022), on dénombre de nouvelles pertes causées par les pluies diluviennes désastreuses du 10 septembre dans la région occidentale de la Sierra Leone.

"Nous continuons à lancer un appel à tous sur la nécessité de préserver l'environnement, de planter des arbres et d'arrêter de jeter des déchets de manière irresponsable. Sinon, nous continuerons à subir les dangers sans relâche", a déclaré le père Peter Konteh, directeur exécutif de Caritas Freetown, qui évalue les dommages subis par l'école Kiera Chaplin Desert Flower, une organisation caritative gérée par Caritas Freetown pour aider les filles issues de familles vulnérables, entre autres. "L'école est située au pied d'une colline d'où sont tombés des rochers qui ont détruit des tuyaux et des infrastructures", a-t-il déclaré.

"Des averses torrentielles ont suivi, les précipitations devenant de plus en plus intenses. Les déchets qui traînent empêchent l'eau de s'écouler librement, ce qui provoque des glissements de terrain et des dommages aux structures", a souligné le père Konteh, qui est également le fondateur de la Desert Flower Foundation-Sierra Leone (DFF-SL).

"En chemin, l'eau a transporté des débris, notamment de lourdes pierres qui se sont déposées sur les toits des bâtiments du complexe scolaire", a-t-il ajouté. Une femme portant un bébé de six mois tentait de courir vers un endroit plus sûr lorsqu'un gros rocher l'a heurtée, la blessant. Dans la douleur et la confusion, la femme a laissé tomber le bébé, qui a été emporté par les eaux tumultueuses. Plus tard dans la journée, le corps a été retrouvé et enterré". Le prêtre a appelé les communautés qui subissent ces dramatiques calamités environnementales à travailler pour les réduire.