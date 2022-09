Afrique: Pied-bot et fente labiale - Une intervention chirurgicale de masse au Cenhosoa

Des missionnaires de Hong Kong viendront à Madagascar pour des chirurgies réparatrices. Ils vont traiter les pieds-bots, les séquelles de brûlures et la fente labio-palatine.

La chance de bénéficier d'une chirurgie réparatrice se présente aux personnes nées avec une fente labiale-palatine, avec des pieds-bots et celles qui ont des séquelles de brû-lures. Des médecins en provenance de Hong Kong vont venir à Madagascar pour réaliser des interventions chirurgicales gratuites au centre hospitalier Soavinandriana (CENHOSOA) au mois de novembre. Les places sont, cependant, limitées. Une vingtaine d'opé-rations est en vue, durant cette mission, selon le directeur général de l'hôpital, le général Fanomezantsoa Andriamparany Rakoto, hier. " Il faut du temps pour réaliser de telles opérations ", lance-t-il, pour expliquer ce petit nombre de bénéficiaires, par rapport aux besoins. En effet, ces malformations congénitales touchent de nombreuses personnes à Madagascar.

Des milliers de personnes, notamment, des personnes nées avec une fente labiopalatine, n'attendent que de telles opérations, pour retrouver le sourire. En outre, l'organisation non gouvernementale (ONG) Opération Smile, est une autre association qui réalise d'importantes opérations de fente-labiopalatine à Madagascar.

Elle a rénové le service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), cette année, pour réaliser des interventions chirurgicales à un plus grand nombre de patients. Cet hôpital pourra réaliser jusqu'à six cent opérations de fente labio-palatine par an, suite à ces travaux.

Pour le cas des piedsbots, les opérations se font de plus en plus rares, face à l'évolution des traitements, par la mise en place de plâtres et le port d'attelles sur les membres inférieurs, pour corriger les pieds. Mais il y a toujours des enfants qui en ont besoin, notamment, ceux qui n'ont pas suivi ces traitements.

Le professeur Fanome-zantsoa Andriamparany Rakoto explique ces malformations par le non achèvement du processus embryo-logique. Les facteurs, d'après ce spécialiste en oto-rhino-laryngologiste (ORL), ne sont pas définis. Il invite les mères de famille à bien surveiller leur état de santé, pendant la grossesse. Cette opé-ration se tiendra du 14 au 24 novembre. Les intéressés peuvent effectuer leur inscription au CENHOSOA, dès maintenant.