Gabon: Dr. Guy Patrick Obiang Ndong reçoit le nouvel ambassadeur de Chine au Gabon

Libreville, le 14 septembre 2022 - Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong en présence du Ministre Délégué, Madame Justine Libimbi épouse Mihindou a reçu en audience ce jour, Son Excellence Li Jinjin nouvellement nommé Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Gabon.

Le diplomate chinois est venu présenter ses civilités aux membres du Gouvernement et faire un tour d'horizon sur les relations bilatérales entre le Gabon et la Chine dans le domaine médical. A cette occasion, les deux personnalités se sont réjouies de la coopération très agissante entre leurs deux pays sous l'impulsion des deux Chefs d'Etat, Leurs Excellences Ali Bongo Ondimba et Xi Jinping.

Cette coopération s'est matérialisée, entre autres, par la construction de deux hôpitaux à Libreville et à Franceville, la donation des équipements de protection individuelle et autres consommables médicaux en période de crise sanitaire, l'organisation des caravanes médicales, l'octroi des bourses d'études, et surtout le premier don de 400.000 doses de vaccins Sinopharm qui ont permis au Gabon de lancer sa campagne de vaccination.

Dans cet élan, les membres du Gouvernement et leur hôte ont aussi évoqué le projet de construction du nouvel hôpital de coopération de Libreville dont les premières conventions ont été signées en 2016. A cet effet, le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales en a profité pour rappeler au diplomate chinois la volonté du Gouvernement de voir le démarrage des travaux de ce projet et dont la concrétisation est une priorité du Plan d'accélération de la transformation.

Au terme de la rencontre, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a souhaité une excellente mission diplomatique au Gabon à Son Excellence, Li Jinjin, qui s'est réjoui en retour de l'accueil et de l'hospitalité du peuple gabonais. Pour lui : " le Gabon est un pays stable et favorable au niveau sous régional pour les investisseurs chinois "