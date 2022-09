Burkina Faso: Musique - Amzy récolte des fonds pour les déplacés internes

"Si quelques gouttes de pluie vous font peur, pensez à ces milliers de déplacés sans abri en cette période hivernale. Rien n'ébranle un Gandaogo face à une cause noble. Tout est prêt nous vous attendons pour un spectacle de son et de lumières". Ces mots, l'artiste les a publiés sur les réseaux sociaux pour inciter ses fans à se mobiliser pour le succès du concert, alors que la saison des pluies bat encore son plein au Burkina. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la phrase a fait mouche, au regard de la mobilisation.

Pour assister au concert dans la cours de Canal Olympia Ouaga 2000, pas besoin de ticket. Il suffisait juste de faire un petit geste en nature ou en espèces, selon ses possibilités.

L'artiste explique que devant la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina avec son lot de décès et de personnes déplacées internes, il a décidé de se produire pour exprimer son soutien à ces personnes et leur venir en aide, en collectant des fonds et des biens.

"Vous savez comme moi qu'il y a des familles qui n'ont pas de toit, qui ont été forcées de quitter leurs terres. Ils ont besoin de notre attention, notre soutien, notre compassion et d'aide. Ils ont besoin de tout", confiait l'artiste à nos confrères de Faso7 avant le spectacle.

Des stars du football comme Bertrand Traoré ont laissé parler leurs cœurs. La diva de la musique burkinabè Amity Meria s'est aussi impliquée pour la réussite du concert. C'est elle qui a annoncé que la ministre en charge des Arts, Valérie Kaboré, cède un mois de son salaire et offre dix tonnes de vivres pour la cause. Plusieurs artistes ont joué sur scène.

Ce concert a été soutenu par Canal+ Burkina qui explique que l'initiative de Amzy épouse la vision de l'entreprise. Pour la réussite de l'opération, Canal+ à mit à la disposition de Amzy et de son staff Canal Olympia Yennenga de Ouaga 2000. Canal+ s'est également impliqué dans toute la gestion de la communication. La société a offert à Amzy, qui est son ambassadeur, des dons en espèces et en nature composés de vivres, du matériel utilitaire, des habits "pour aider et soulager nos frères et sœurs loin de chez eux".

Des concerts similaires pourraient être organisés dans d'autres villes du Burkina prochainement. En attendant, un comité de suivi composé de quatre membres est mis en place pour veiller à la transparence de cette collecte de fonds destinée aux déplacés internes.