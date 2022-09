Cote d'Ivoire: Guiglo-Tio Serge aux jeunes RHDP - " Serrons-nous les coudes pour faire avancer le parti "

Tio Serge appelle les jeunes du Rhdp de Guiglo à se serrer les coudes pour faire avancer le parti dans la localité.

Le Secrétaire départemental Rhdp-Guiglo-Nizaon, Tio Louis Serge, par ailleurs directeur des ressources humaines au ministère de la Fonction publique a échangé avec la jeunesse Rhdp de Guiglo. C'était le samedi 10 septembre 2022 au siège du parti au quartier Port- Bouët de Guiglo.

À la demande des militants des structures de jeunesse du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix(Rhdp) du Cavally, Olivier Vouho, président régional de ladite jeunesse Rhdp , a évoqué deux raisons majeures qui ont suscité cette rencontre. La première raison se résume à la formation des militants de base afin que ceux-ci soient outillés à faire des rapports à la base. La seconde raison, c'est d'avoir des rencontres périodiques avec les leaders du parti, pour que les jeunes de la base soient informés à chaque fois des nouvelles du parti.

" Nous sommes une jeunesse qui occupe 43 % du territoire national au Rhdp. Alors, nous avons besoin d'avoir à chaque fois les échos du parti." a dit Vouho Olivier, président de la jeunesse Rhdp Cavally.

À l'entame de son propos, Tio Louis Serge le secrétaire départemental Rhdp Guiglo Nizaon, directeur de cabinet politique de la ministre Anne Désirée Ouloto, a salué l'engagement pris par la jeunesse afin de faire avancer le parti Rhdp dans le Cavally. " J'ai écouté sagement ce qu'il a été dit, j'ai écouté avec passion et intérêt votre préoccupation et je ne veux plus attendre qu'on soit à deux jours des élections régionales et municipales pour organiser des rencontres. Je ferai en sorte, pour que cela soit inscrit dans l'agenda de madame le ministre, première responsable de notre parti dans le Cavally pour que nous ayons des rencontres trimestrielles et garder le cap du combat devant nos adversaires.", a dit Tio Serge, directeur de cabinet politique de la ministre Anne Désirée Ouloto.

En outre, le DRH du ministère de la Fonction publique, Tio Serge a invité les leaders des jeunesses et militants -Rhdp à être des modèles du parti et de placer leur confiance à la ministre Anne Désirée Ouloto. " serrons-nous les coudes et resserrons nos rangs pour faire avancer le parti. Nous sommes à une conquête du pouvoir, et pour prendre le pouvoir, c'est un processus. La ministre Anne Désirée Ouloto est dans une logique, et vision. Sa logique, c'est de voir sa région rayonnée pour un développement harmonieux, l'achèvement des infrastructures qu'elle a déjà entamé, c'est dans cette dynamique que nous devons travailler. Nous devons nous fixer de nouvelles missions et nos nouvelles missions, c'est de pêcher de nouveaux militants, aller expliqué la vision de la ministre Anne Désirée Ouloto, pour qu'en 2023 nous puissions gagner les élections afin de continuer à travailler pour nos parents paysans.", a laissé attendre Tio Serge aux jeunes militants et militantes.