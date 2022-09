Congo-Kinshasa: Kinshasa - Des étudiants en formation sur l'utilisation des drones dans le domaine de la conservation de la nature

Les étudiants de l´Ecole régionale postuniversitaire d'aménagement et de gestion intégrés des forêts et territoires tropicaux (ERAIFT) sont en formation depuis mercredi 14 septembre sur l'utilisation des drones dans la collecte des informations dans le domaine de la conservation de la nature.

Selon le Pr Mathe, secrétaire général de l´ERAIFT, cette session de formation de dix jours, initiée en collaboration avec la Coopération Allemande au développement (GIZ), vise à renforcer les capacités de ces apprenants sur les dernières technologies de collecte des données par le biais des drones :

"C'est d´abord la gestion durable de l'espace, la gestion durable de l'espace demande une formation de capital humain. Une formation complète, totale, surtout en termes d´outils et là avec la GIZ, non seulement ils vont animer une formation sur des aspects théoriques, ils vont manipuler des drones. On aura des drones pour des faits scientifiques. Comme l´ERAIFT est une école postuniversitaire régionale, l´ERAIFT arrose toute l´Afrique sub-saharienne, y compris le Madagascar".

A l'issue de cette formation, a-t-il assuré, seuls quarante laureats seront retenus :

"Quand nous avons des bourses, on lance des appels d'offrres internationaux pour des candidats intéressés, les candidats soumissionnent. Il y a un panel d'une dizaine des professeurs qui analysent les dossiers. Par exemple pour la promotion qui est en cours, on avait reçu 600 dossiers qui représentaient environ 22 pays et comme on a 40 bourses par promotion, sur les 600 on doit sélectionner pour ne retenir que 40. Et après, les 40, quand on a fait le compte, ils représentent 11 pays. On aurait voulu avoir des candidats des pays, mais comme on développe la culture de la méritocratie, l'excellence, on prend les meilleurs".