Madagascar: Plume de P - Confiance et respect

Confiance et respect sont les deux attitudes essentielles à l'évolution sociétale. Le respect commence par la confiance et il est lié à l'empathie, la compassion, l'intégrité et l'honnêteté. Mais, toutes ces valeurs ne sont-elles pas obsolètes ? Avoir confiance, c'est avant tout être convaincu des bonnes intentions des autres, mais comment l'être quand de nombreux scandales, que ce soit d'ordre politique ou économique, ont renforcé la méfiance de la population envers ceux qui les gouvernent ?

Le manque de respect envers les administrés crée un environnement malsain pour tout le monde et est un vrai barrage au développement. Il n'est plus considéré comme étant une valeur humaine fondamentale à transmettre. Ainsi, amertume et rancœur pourrissent notre quotidien et, parfois, aboutissent à des actes que la conscience réprouve.

Force est de constater que la relation de confiance qui nous unissait naguère est loin derrière nous et cela nous est fortement préjudiciable. Il est important que respect et confiance apportent à nouveau l'harmonie dans notre société.

Afin que cela puisse se réaliser, chaque citoyen devra y apporter son concours. Mais avant tout, ceux qui nous gouvernent doivent créer un environnement sécuritaire et propice à la confiance et au respect.

Pour l'heure, leur imprévisibilité, leurs promesses faites et non tenues, leur manque de crédibilité " technique " ou " managériale "... sont autant de points qui entrainent la perte de confiance et de respect !