Afrique: Football - Vingt-huit Léopards pour affronter le Burkina Faso et la Sierra Leone

Le sélectionneur et manager des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), Sébastien Desabre, a rendu publique, le 14 septembre, sa première liste des joueurs depuis qu'il a signé un contrat de trois ans avec le gouvernement congolais. Il s'agit d'un groupe de vingt-huit joueurs retenus pour le stage de Casablanca, au Maroc, avec à la clé deux matches amicaux Il s'agit d'un groupe de vingt-huit joueurs retenus pour le stage de Casablanca au Maroc, avec à la clé, deux matchs amicaux dans le cadre de la trêve Fifa contre le Burkina Faso et la Sierra Leone, dans le cadre de la trêve de la Fédération internationale de football association.

Le rassemblement des Léopards en terre chérifienne sera aussi le premier contact du technicien français avec eux. Dans cette liste de l'ancien sélectionneur des Cranes d'Ouganda et récemment entraîneur de Chamois Niortais avant de signer pour la RDC, on retrouve deux nouveaux joueurs, notamment le milieu offensif Arnaud Lusamba, ancien d'Amiens et de Nice, et actuellement joueur d'Alanyaspor en Turquie, et l'attaquant Silas Katompa de Stuttgart en Allemagne.

Quatre joueurs évoluant au pays y figurent aussi, à savoir le gardien de but Siadi de Mazembe et son coéquipier Philippe Kinzumbi en attaque, le défenseur Chadrac Boka Issaka de Lupopo et son coéquipier en club et milieu défensif, Miché Mika. L'ancien attaquant de Renaissance du Congo et de V.Club, actuellement à Al Hilal du Soudan avec le coach Florent Ibenge, Glody Lilepo Makabi, est aussi rappelé, ainsi que le défenseur central Henoc Inonga Baka de Simba SC de Tanzanie (ancien de Renaissance du Congo et du Daring Club Motema Pembe).

L'on note, par ailleurs, le retour du défenseur et milieu récupérateur Merveille Bope, et surtout de Gédéon Kalulu de Lorient. L'ancien latéral droit d'AC Ajaccio, actuellement à Lorient où il effectue un bon début de saison en L1 française, n'a pas échappé à l'attention du nouveau patron du staff technique des Léopards. C'est donc un groupe composé de quelques joueurs évoluant au pays et à l'extérieur.

Les vingt-huit joueurs convoqués

Gardiens (3)

Kiassumbua Joel (Bellinzona/D2 Suisse)

Mpasi Nzau Lionel (Rodez - L2 France)

Siadi Baggio (Mazembe)

Défenseurs (8)

Boka Issaka Chadrac (Saint-Eloi lupopo)

Bope Bokadi Merveille (Standard de Liège/D1 Belgique)

Idumba Fasika Nathan (Cape Town Cty/D1 Afrique du Sud)

Inonga Baka Henoc (SC Simba/D1 Tanzanie)

Kalulu Gédéon (Lorient/L1 France)

Masuaku Arthur (Besiktas/D1 Turquie)

Mbemba Chancel (Marseille/L1 France)

Mukoko Amale Dieumerci (Difaa El Jadida/D1 Maroc)

Milieux du terrain (9)

Bastien Samuel (Burnley FC/D2 Angleterre)

Bongonda Theo (Cadiz/D1 Espagne)

Kayembe Edo (Watford/D2 Angleterre)

Kebano Neeskens (Fulham/D1 Angleterre)

Lilepo Makaby Glody (Al Hilal/D1 Soudan)

Mika Miché (Saint Eloi Lupopo)

Moutoussamy Samuel (Nantes/L1 France)

Ngoma Luamba Fabrice (Al Fehayheel/D1 Koweit)

Wissa Yoane (Brentford/D1 Angleterre)

Attaquants (8)

Akolo Chadrac (Saint Gallen/D1 Suisse)

Bakambu Cédric (Marseille/L1 France)

Kinzumbi Philippe (Mazembe)

Elia Meshac (Young Boys/D1 Suisse)

Lusamba Arnaud (Alanyaspor/D1 Turquie)

Malango Ngita Ben (Qatar scf/Qatar)

Muleka Jackson (Besikitas/D1 Turquie)

Mvumpa Katompa Silas (Stuttgart/D1 Allemagne).