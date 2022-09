Cote d'Ivoire: ABENGOUROU-Finale du Tournoi de la Première Dame - Roger Adom reconnaissant à Mme Dominique Ouattara

Et de 5. Initié par Children of Africa, la 5e édition du tournoi de football régional doté du trophée Dominique Ouattara, Première Dame de la Côte d'Ivoire, a connu son apothéose le samedi 3 septembre 2022.

Au niveau féminin, l'équipe de l'AFAN a laminé Cafetou (7-0). Au niveau masculin, Ivoire Académie a triomphé de l'ASED par le score 1 but à zéro. Placé sous le parrainage du ministre Roger Adom, fils de l'Indénié-Djuablin, cette finale a mobilisé de nombreux cadres de la région. Il a salué l'initiative de ce tournoi qui vise à occuper sainement les enfants âgés de 7 à 15 ans durant les vacances scolaires.

Roger Félix Adom a remercié l'épouse du chef de l'Etat, Mme Dominique Ouattara, pour l'intérêt qu'elle accorde à l'épanouissement des enfants de l'Indénié-Djuablin à travers sa fondation et ses initiatives en faveur des femmes et des couches défavorisées du pays. Par ailleurs, il a salué l'esprit de cohésion, de solidarité et de partage qui a prévalu durant toute la compétition. Esprit que le ministre Adom a souhaité voir se perpétuer dans le temps et dans l'espace.

Delma Mohamad Salice, vice-président du conseil régional, et promoteur du tournoi au niveau régional, a pour sa part salué le ministre et l'ensemble des cadres pour leurs soutiens respectifs à l'organisation et à la réussite dudit tournoi. Les équipes finalistes ont chacune reçu un trophée et des sommes d'argent ainsi que des cadeaux en nature composés de maillots, de ballons de football. Le tournoi a été lancé à Abengourou, le 12 août dernier. Thiery Latt