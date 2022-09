Cote d'Ivoire: Bodokro - Sidi Touré reconnaissant aux populations après la victoire du RHDP

Le travail bien fait paie toujours. Les populations de Bodokro dans la région du Gbêkè viennent d'en faire la preuve. Samedi dernier, elles ont permis au candidat du RHDP aux élections législatives partielles dans cette localité de triompher de celui du PDCI. Attingré Kouamé du RHDP a triomphé de Jacques Mangoua. Le candidat du PDCI était considéré comme un baobab indéracinable dans cette localité. Mais le travail de terrain des cadres houphouëtistes, avec à leur tête le ministre Sidi Touré, vient de renverser la tendance. Bodokro est donc désormais RHDP.

Le chemin fut pourtant long. En effet, après avoir tiré les leçons de la présidentielle d'octobre 2020 qui a été émaillée d'incidents, notamment dans les localités de Béoumi et Sakassou, le ministre des Ressources animales et halieutique a redoublé d'effort sur le terrain pour panser les plaies et appeler au vivre ensemble et à l'apaisement. Aujourd'hui, tous ces efforts conjugués ont ramené la paix et la quiétude, mais aussi rassuré les populations que sans la paix, il ne peut y avoir de développement.

De plus, le leadership de Sidi Touré a permis la réalisation de nombreuses infrastructures, notamment routières, sanitaires, éducatives, l'adduction en eau potable et l'électrification de plusieurs localités. Ce leadership a également permis au parti de s'enraciner à Béoumi et à Sakassou. D'autant plus que le ministre Sidi Touré a fait de la solidarité, de l'union et de la fraternité les maîtres-mots de sa politique de gestion du parti.

Aux côtés du ministre Amadou Koné, du ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi et des autres cadres du RHDP, notamment Assahoré Konan Jacques et Emmanuel Ahoutou, il a contribué à faire de la solidarité une réalité dans cette partie de la Côte d'Ivoire.

Pour le scrutin du 3 septembre dernier, Sidi Touré était au four et au moulin pour ramener la victoire au RHDP. Tous ses efforts et ceux d'Amedé Kouakou, Assahoré Konan Jacques, N'Dri Germain, N'Guessan Jacqueline et bien d'autres ont fait basculer le vote en faveur du RHDP. Aujourd'hui, c'est un Sidi Touré heureux pour cette victoire acquise de haute lutte qui, juste après la proclamation des résultats par la CEI, a traduit toute sa gratitude aux électeurs et toutes ses félicitations au candidat élu. " Il me plait, ici, de féliciter l'honorable en devenir Attingbré Jules et son colistier Kouassi Gérard pour leur élection. Les populations de la circonscription N°057 couvrant la sous-préfecture de Bodokro et communes, Lolobo, N'guessankro et Marabadiassa ont ainsi confirmé leur confiance en la politique du Président de la République, Alassane Ouattara, en portant leur choix sur le candidat du RHDP. La démonstration est ainsi faite par les cadres et militants du RHDP dans le Gbêkê que seule l'union paie ", a-t-il félicité.

Rappelons que lors de l'élection des secrétaires départementaux du parti, Sidi Touré a fait preuve de tact en appelant l'ensemble des candidats à faire montre de leur sens élevé de militant discipliné avec pour seul intérêt, celui du RHDP. Il leur avait demandé de privilégier le consensus, à défaut de faire en sorte que le scrutin raffermisse davantage la cohésion et la solidarité.