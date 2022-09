Burkina Faso: Plan stratégique de mandature 2021-2026 - La CCI-BF compte relever les défis du moment

... de la CCI-BF pour ses contributions appréciables par le gouvernement.

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a tenu son séminaire stratégique pour la validation de son Plan stratégique de mandature (PSM) 2021-2026, le jeudi 15 septembre 2022, à Ouagadougou autour du thème : " Quel plan stratégique de mandature dans un contexte de défis sécuritaires et de résilience économique "

Pour sa mandature 2021-2026, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) ambitionne de renforcer et de consolider les acquis de celle de 2016-2021 et d'apporter des réponses appropriées aux nouveaux défis et enjeux de développement économique du secteur privé. A cet effet, elle a tenu un séminaire stratégique consacré à l'adoption de son Plan stratégique de mandature (PSM) 2021-2026.

C'était, le jeudi 15 septembre 2022, à Ouagadougou sous le thème : " Quel plan stratégique de mandature dans un contexte de défis sécuritaires et de résilience économique ? " Le nouveau PSM en cours de validation comporte 138 actions prioritaires réparties en trois axes stratégiques. Il s'agit du renforcement de la gouvernance administrative et du leadership institutionnel, du développement et l'amélioration des services d'appui aux entreprises.

Le développement et le renforcement du capital humain et des infrastructures économiques figurent en bonne place dans le document. Le nouveau PSM qui a inscrit ses actions en droite ligne avec les piliers, les axes d'orientation et les actions prioritaires du Plan d'action de la Transition (PAT 2022-2025). Il s'agit de la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité territoriale, de la réponse à la crise humanitaire.

A cela s'ajoutent la refondation de l'Etat et l'amélioration de la gouvernance, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. D'un coût global de 176 140 950 300 FCFA, la CCI-BF veut d'ici à l'horizon 2026 se positionner comme une institution leader de référence au cœur des actions de développement du secteur privé. Pour ce faire, elle entend bâtir ses actions sur les valeurs essentielles d' " engagement ", du " sens de la responsabilité " et de la " synergie ".

Un accent va également être mis sur " la transparence ", " l'innovation ", " l'excellence " et " le leadership ". Les échanges ont été menés sur l'impact de l'insécurité sur les activités du secteur privé assortis de recommandations. Les acteurs impliqués se sont attardés sur les bilans de la mise en œuvre des PSM de 2016-2021 et de 2021-2026. Le président de la CCI-BF, Mahamadi Sawadogo, a rappelé que la mandature 2021-2026 a débuté sur le plan national dans un contexte de mutations économiques et institutionnelles profondes.

" Sur le plan international, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que les effets post-COVID-19 continuent de cristalliser la communauté internationale, de désorganiser les chaines d'approvisionnement de nos économies et de favoriser une inflation galopante ", a-t-il cité. Il a fait également fait mention de la question sécuritaire et ses conséquences humanitaires qui continuent de mobiliser les efforts du gouvernement et des partenaires techniques et financiers.

Pour Mahamadi Sawadogo, la CCI-BF ne saurait être en marge de ces efforts. " Nous devrons saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous pour contribuer auprès des pouvoirs publics à l'œuvre de développement économique qui demeure notre seule raison d'être et celle de notre institution ", a-t- il demandé aux élus consulaires de son institution. Pour le Premier ministre, Albert Ouédraogo, ce séminaire offre l'occasion à la communauté des affaires d'engager une large réflexion sur les mesures de résilience du secteur privé face au défi sécuritaire dans notre pays avec en ligne de mire l'adoption du PSM.

Il a soutenu qu'en tant que moteur de la croissance économique, le secteur privé, à travers la CCI-BF, assume pleinement sa responsabilité aux côtés du gouvernement et tient fermement sa place au front du combat pour contribuer au développement de la Nation. Toutefois, le chef du gouvernement a exhorté les opérateurs économiques à éviter les activités qui peuvent favoriser le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux, le commerce illicite et la fraude.

" Je vous engage par conséquent au respect de la réglementation, surtout dans ce contexte de lutte contre le terrorisme qui ne vise qu'à nous assurer des conditions de succès de la lutte contre notre ennemi commun ", a insisté le Premier ministre. Avant l'adoption du PSM, la CCI-BF a offert un chèque de 100 millions F CFA pour les Personnes déplacées internes (PDI) des 13 régions du Burkina. Un autre don de consommables médicotechniques d'une valeur de 20 millions F CFA a été remis au Centre hospitalier universitaire de Tengandogo au profit de l'unité de soins des grands brûlés.