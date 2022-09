Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Septembre 2022

Sénégal : Confrérie mouride- Les fidèles se souviennent de Cheikh Ahmadou

Une foule nombreuse de fidèles converge vers la grande mosquée de Touba dans le cadre de la célébration du Magal, marquant le départ en exil du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927), a constaté l'Aps, jeudi15 Septembre 2022. Des centaines de fidèles se sont constitués en files indiennes pour se recueillir dans le mausolée du Cheikh et ceux de ses fils et Khalifes. Cette journée du Magal (grâce) est notamment marquée par la lecture du Coran et la déclamation des écrits du fondateur du ''mouridisme'', communément appelé Serigne Touba.

Côte d'Ivoire : Croissance économique en 2022- Le taux revue à 6,9%

La croissance économie ivoirienne, impactée par la crise russo-ukrainienne, devrait ralentir de 0,2 points pour s'établir à 6,9% contre 7,1% initialement projetée pour l'année 2022.Sur le plan budgétaire, le pays devrait connaître une évolution non favorable des recettes attendues en 2022 et à contrario une hausse des dépenses publiques résultant des mesures de soutien aux différents secteurs impactés par la crise. D'autres impératifs, selon une communication du Conseil des ministres de ce mercredi, commande également un accroissement des dépenses budgétaire. (Journal du Cameroun)

Mali : Affaire des 46 militaires emprisonnés- Passe d'armes entre Bamako et Abidjan

Le ton monte chaque jour crescendo entre Abidjan et Bamako au sujet des soldats ivoiriens détenus au Mali depuis deux mois. Ces dernières 48 heures, la rhétorique musclée a franchi un nouveau pas entre les deux Etats voisins, liés par l'histoire, la culture, l'économie et même la géographie. L'on assiste à des passes d'armes tous azimuts entre les deux Gouvernements qui ne se font plus de cadeaux. (Source : africaguinee.com)

Guinée : Après la radiation d'un Imam- Son conseil monte au créneau

Le secrétariat général aux affaires religieuses a radié pour une nouvelle fois, l'imam Elhaj Yaya Camara pour faute lourde. Le religieux est interdit de faire des prêches, de parler au nom de l'islam en public. La décision tombée dans la soirée du eudi, 15 septembre 2022 suscite de vives réactions sur la toile. Peu après l'annonce de cette radiation, maître Salifou Béavogui qui s'est confié à un journaliste d'Africaguinee.com, a annoncé que la décision sera attaquée devant la Cour Suprême. L'avocat considère cet acte des autorités comme une atteinte à la liberté de culte.

Burkina Faso :Réconciliation- Damiba les familles des victimes du coup d'Etat du 15 octobre 1987

Le Président du Faso, le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, a échangé en début d'après-midi avec les familles des victimes du coup d'Etat du 15 octobre 1987 qui a coûté la vie au père de la Révolution d'août 1983, Feu Capitaine Thomas SANKARA et douze de ses compagnons. Une rencontre d'échange voulue par le Chef de l'Etat dans le cadre des actions entreprises pour la recherche du consensus, de la paix, du vivre ensemble, de la justice sociale, de la sécurité et de la réconciliation nationale entre les filles et les fils du pays. (Source: Burkina 24)

Centrafrique : Inondations- La Croix rouge aux secours des sinistrés

Selon Rfi, les importantes inondations qui ont frappé la Centrafrique en juillet et en août dernier continuent de peser sur les sinistrés. Pour leur venir en aide, la Croix rouge centrafricaine a organisé des distributions de kits de matériel. Exemple dans le 6e arrondissement de la capitale, Bangui. Les autorités estiment que de 4 000 à 5 000 foyers ont été touchés par les inondations à Bangui, soit entre 20 000 et 25 000 personnes.

Tchad : Dialogue national- Les travaux ont repris

Selon Rfi, les travaux du dialogue national inclusif ont repris le jeudi 15 septembre2022, alors que religieux et sages avaient demandé la veille qu'ils soient suspendus, le temps de ramener partis politiques et organisations de la société civile mécontents dans la discussion. Un dialogue de sourds s'est installé.