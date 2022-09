Afrique de l'Ouest: Tensions inflationnistes - La BCEAO annonce des mesures fortes pour contrer la hausse des prix

Le tout nouveau gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao), Jean-Claude Kassi Brou en remplacement de Tiémoko Meyliet Koné a présidé la 3ème réunion du Comité de politique monétaire au titre de l'année 2022 et sa toute première après sa prise de fonction le 8 juillet dernier. A cet effet, il a annoncé des mesures fortes pour contrer l'inflation galopante.

Dans son discours d'ouverture de cette 3ème session ordinaire M. Brou a laissé entendre que " conformément à son mandat, et dans les limites fixées par ses statuts, la Banque Centrale, comme elle le fait déjà, jouera sa partition dans cette lutte contre la hausse des prix. Lors de ma prise de fonction le 8 juillet 2022, j'ai indiqué que l'atténuation de l'impact de ces crises sur nos économies constituera un des défis que je compte placer au cœur de mes priorités. Celles-ci nous obligent à être constamment vigilants et attentifs aux mutations en cours et nous imposent surtout d'être proactifs pour proposer et prendre des solutions idoines au moment approprié ".

Dans son mot d'ouverture de ladite session ordinaire, il dira que le Comité de politique monétaire (Cpm) de la Bceao " va se pencher sur les actions à prendre afin d'atténuer les effets de l'inflation sur les économies de l'Union ", non sans mettre en exergue les crises multiples, notamment la pandémie de la covid-19, la crise sécuritaire, les changements climatiques et le conflit russo-ukrainien qui impactent négativement les pays de l'Union économique monétaire ouest africaine (Uemoa), l'Afrique toute entière sur les plans humain, social et économique.

Au nombre des impacts négatifs des crises actuelles, il liste entre autres l'exacerbation de la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, qui a fini de renforcer la spirale inflationniste tant pour les produits alimentaires que pour les produits énergétiques. C'est pourquoi s'engage-t-il : " Afin d'atténuer les effets de ces crises multiformes, notamment l'inflation galopante, sur les pays de l'Uemoa, il est important que le Comité de politique monétaire de la Bceao " procède à une analyse et à une prise en charge de la question ", ordonne-t-il.

Par ailleurs, il n'a pas manqué de remercier et de féliciter tous les membres du Comité de politique monétaire qui œuvre depuis plusieurs années à l'atteinte de ces résultats par leur présence et surtout par leurs contributions pertinentes sur les différents sujets évoqués lors des travaux du Comité de politique monétaire Dans la même logique il a salué le travail titanique abattu par son prédécesseur Tiémoko Meyliet Koné qui, pendant 11 ans à diriger de main de maître l'institution émettrice des 8 pays de l'Union monétaire ouest africaine (Umoa).