Sénégal: Assemblée nationale - Mimi, vers l'impeachment ?

"L'histoire ne se répète pas, elle bégaie !", a-t-on fait dire à un certain Marx. Treize (13) ans après l'expulsion de Moustapha Cissé Lô et Mbaye Ndiaye de l'Assemblée nationale, à cause de leur proximité avec Macky Sall, suite à la fausse affaire de convocation de Karim Wade à l'Hémicycle, Aminata Touré pourrait subir le même sort. Selon des sources de Sud Quotidien, la machine de l'impeachment contre l'ancien Premier ministre sera bientôt mise en branle afin de la chasser de l'Assemblée nationale pour son attitude de rébellion marquée par son refus de voter pour le candidat choisi par le Président de la République, pour s'installer au Perchoir.

"Je compte rester député à l'Assemblée nationale, fonction que je n'ai pas encore exercé et je vais m'y atteler. Je saisis l'occasion pour interpeller le Président sur les intimidations et autres actions envisagées par certains soi-disant faucons du Palais et proches de la famille Faye. Je ne suis pas intimidable et j'interpelle le Président Macky Sall à cet effet". Cette déclaration de Aminata Touré parue dans l'interview qu'elle a accordée à nos confrères de l'Observateur, le 13 septembre dernier a-t-elle quelque chose de prémonitoire ? Tout porte à le croire. Selon des sources dignes de foi et généralement bien informées, certains faucons travailleraient à faire payer à l'ancien Premier ministre son attitude de rébellion qui a fragilisé la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY). En effet, son refus de voter ni pour le candidat du président Macky Sall, au poste de président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, ni pour celui de l'opposition, vulnérabilise davantage la majorité qui n'est plus certaine de pouvoir compter sur ses 83 voix pour remporter les futures joutes au sein de l'Hémicycle.

Certains membres de l'Alliance pour la République seraient même rentrés dans une colère noire. Pour faire payer à l'ancienne Garde des Sceaux, ministre de la Justice, son attitude de défiance envers l'autorité, ils envisageraient, ni plus, ni moins que de la chasser de l'Assemblée nationale. Le processus d'un impeachment sera donc déclenché dans les prochains jours. Ce qui fera dire à nos sources "qu'elle sait très bien ce qui l'attend. Elle l'a annoncé", allusion faite à la déclaration que nous avons susmentionnée.

Les jurisprudences Moustapha Cissé Lô et Mbaye Ndiaye

Aminata Touré a clairement indiqué qu'elle n'entend pas quitter son poste de député. Toutefois, il lui sera extrêmement difficile désormais, de faire partie du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar présidé par Me Oumar Youm. La confiance est déjà rompue et les deux parties se regarderaient à chiens de faïence.

Et c'est exactement cet état de fait qui risquerait de déboucher sur son exclusion de l'Assemblée nationale. Pour rappel, en janvier 2009, Moustapha Cissé et Mbaye Ndiaye avaient été exclus de l'Hémicycle. Le premier, qui était alors député de Dakar, avait été remplacé par Lamine Dia, maire de la commune de Biscuiterie. Quant à Moustapha Cissé Lô, il a été remplacé par Amadou Fall de Mbacké. Devant la presse, Doudou Wade, alors président du groupe parlementaire Libéral et démocratique avait brandi l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. "Le bureau de l'Assemblée nationale vient d'appliquer à Moustapha Cissé Lô et Mbaye Ndiaye, les dispositions de l'article 7 de son règlement intérieur, stipulant que tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat", avait-il tranché.

Motivant une telle décision, il ajoute, "au cours de plusieurs cérémonies publiques, dans des déclarations relayées par la presse et confirmées par les intéressés, messieurs Lô et Ndiaye ont soutenu qu'ils n'adhéraient plus aux idées du PDS et ont rejoint le camp de ses adversaires".

A la question de savoir si les intéressés ont effectivement démissionné du parti au pouvoir, Doudou Wade avait rétorqué : "Le fait est là, par leur comportement politique, Moustapha Cissé Lô et Mbaye Ndiaye se sont placés hors du PDS". "Leur attitude expresse est de faire du PDS un parti d'opposition. Ils travaillent avec les ressources politiques dont ils disposent, à la défaite du parti aux prochaines élections locales (prévue le 22 mars prochain", a dit M. Wade, selon qui "il n'est pas permis de conserver le mandat et les avantages de député, en piétinant les règles qui les encadrent. La déchéance est la sanction du non respect de la loyauté et de la fidélité vis-à-vis du parti qui investit".

Et pourtant, Mbaye Ndiaye avait soutenu mordicus qu'il n'avait pas démissionné du PDS. "Je suis un fonctionnaire d'une institution de la République qui est régie par la Constitution qui stipule en son article 60 que le député démissionnaire de son parti perd son mandat de député. On m'a arraché mon poste de vice-président à l'Assemblée nationale, on m'a arraché mon poste de maire des Parcelles Assainies. Il restait le mandat de député à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas eux qui peuvent m'empêcher d'être député à l'Assemblée", avait soutenu M. Ndiaye.

"Je n'ai pas démissionné du PDS, personne ne peut me faire perdre mon mandat à partir de mon exclusion du PDS", avait-il martelé. Mais, la suite des évènements est connue de tous. Moustapha Cissé Lô et Mbaye Ndiaye vont quitter de force l'Hémicycle en 2009.

Même si, selon des articles parus dans les médias, avec l'avènement de Macky Sall au pouvoir en 2012, ils ont touché chacun, un gros chèque qui correspondrait à leur dû s'ils étaient restés député de 2009 à 2012.

Aminata Touré subira-t-elle le même sort. Ce qui est pour l'instant sûr c'est qu'elle n'est plus dans un duel à fleurets mouchetés avec Macky Sall. Désormais, on devrait s'acheminer vers une attaque frontale, un mortal kombat.