Ile Maurice: La MBC à Agalega en catimini

Alors que les députés de l'opposition demandent à visiter Agalega depuis plusieurs années, surtout depuis la construction d'une base indienne et que les journalistes de la presse libre veulent s'y rendre pour constater de visu ce qui se trame dans cet archipel, voilà qu'une équipe de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) a pu s'y rendre en catimini. Elle est partie par bateau samedi. Selon nos informations, l'équipe est composée d'une journaliste, d'un caméraman et même d'un chauffeur, au grand dam des employés de la MBC, qui ont eu vent de ce déplacement pourtant classé top secret. "Nous ne comprenons pas, nous dit un employé, la raison de l'inclusion d'un chauffeur pour aller dans cette petite île. C'est sûrement sa proximité avec le directeur qui lui a valu ce privilège." On nous fait savoir qu'une allocation sera payée aux membres de cette équipe.

D'après une source, la mission de cette équipe consisterait à faire un reportage sélectif et tout à l'honneur des gouvernements mauricien et indien. "Ce reportage viserait à jeter de la poudre aux yeux."

Sollicité, Aadil Ameer Meea nous rappelle qu'en tant que député du n°3, qui comprend aussi Agalega, il avait écrit une lettre au gouvernement depuis 2016 pour demander de rendre visite aux Agaléens. Il vient même de poser la question au Premier ministre cette année pour savoir quand les députés de Port-Louis maritime-Port-Louis est pourraient y partir. Réponse du Premier ministre : très bientôt.

En tout cas, voilà une affaire qui va faire beaucoup jaser à la MBC et ailleurs. On nous rappelle aussi les frasques de ce chauffeur qui est non seulement toléré mais privilégié Le directeur de la MBC, Anooj Ramsurrun, n'est pas à Maurice, il ne peut donc répondre à ce sujet. On attend surtout avec impatience de voir le reportage qui sera éventuellement fait sur place.