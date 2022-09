Congo-Brazzaville: Festival nuit de Dolisie à Brazza - Rogane Dieudonné Mavioga Congo-Mwan Mu Punu s'adjuge le prix Afro Ikoku

De son vrai nom Rogane Dieudonné Mavioga, l'artiste chanteur, auteur et compositeur Mwan Mu Punu a été à l'honneur récemment lors de la cérémonie de récompense du festival nuit de Dolisie à Brazza. Grâce à sa chanson mythique " Le goût de ça ", il a gagné le prix Afro Ikoku.

Le travail bien fait finit toujours par payer. Le jeune artiste de 28 ans, Rogane Dieudonné Mavioga, ne dira pas le contraire car après plusieurs années de production des sons typiquement afro traditionnels, il commence à récolter les fruits de son travail. " Le goût de ça, c'est le fait de se sentir bien, une humeur naturelle engendrée par l'instant présent. Cet état de gaieté est un agrément de la subjectivité ", explique -t-il.

L'artiste musicien congolais-gabonais trouve justement l'astuce propice pour parler de ce sentiment de plénitude qui peut affecter l'être entier à chaque instant. " Je crois profondément qu'il n'y a pas de meilleur musicien dans un sens péjoratif. Le meilleur d'entre nous est celui qui se distingue par un travail acharné. S'il y a quelque chose que j'ai apprise, c'est que dans la société africaine traditionnelle, la musique accompagne chaque étape de la vie. Elle est le lien de tout acte social. Chanter en langue est une manière pour moi de dire que je suis et j'existe ", poursuit-il.

L'un des acteurs principaux du style Afro-ikoku, un mélange d'afro-beat avec une coloration ikoku, il utilise souvent plusieurs instruments tradimodernes. Rogane Dieudonné Mavioga a, en effet, débuté en 2016 mais a grandi dans la musique puisqu'il est né à Mouila, au Gabon ( côté paternel), et a passé son enfance à Dolisie auprès de son grand-père et ancien griot.

Il lance son premier titre, " Maman ", en 2016 et est alors désigné comme le leader de son groupe. Il ne reste pas longtemps et voyage quelques mois après pour le Gabon. C'est là-bas qu'il prend conscience de son potentiel artistique et se lance dans une carrière solo. Il côtoie ainsi les griots gabonais et réadapte son style musical en écoutant les artistes comme Anni Flore Batchelili et Diamond Platnumz.

De retour à Dolisie en 2018 , il sort un titre intitulé "Sida", en collaboration avec l'artiste musicien Flash. Sensibles aux problèmes de leur génération, les deux artistes musiciens ont décidé de mettre leur talent et leur imagination au service de leurs pairs, pour les convaincre de se protéger de cette infection. L'homme est actuellement à l'affût de l'actualité avec des concerts à Dolisie et une tournée médiatique.

Le 6 avril 2021, Rogane Dieudonné Mavioga dit Mwan Mu Punu sort son single intitulé " La danse de chez nous" qui n'est que l'ikoku. L'ikoku fait partie de la beauté des Punu et du patrimoine culturel gabonais. Il se danse essentiellement avec un pagne noué autour de la taille (ou des reins) par l'arrière, bien au-dessus du postérieur. L'idée est de suivre le rythme des chants, en langue yipunu, tout en exécutant des mouvements saccadés au niveau du bassin et du fessier. L'artiste gagne en notoriété par ce titre et se fait connaître à l'échelle nationale.

Persuadé du succès de cette chanson, Mwan Mu Punu atteint la première place des tubes les plus populaires à Dolisie. Quelques mois après sa sortie, le Congolo-Gabonais reçoit le prix de Meilleur artiste de la musique Tradi-moderne au Dolisie Awards 2021. Le 9 août 2021, il sort son clip "Vis ta vie". Une chanson où il exhorte les mélomanes à vivre l'instant présent et reconnaître la valeur de ce qui nous entoure. Cette chanson franchit en moins d'une semaine 15 000 vues sur Youtube et le propulse sur le devant de la scène internationale. En novembre 2021, sortie de son célèbre titre " Le goût de ça".