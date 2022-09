Congo-Brazzaville: A la découverte de... Wolfrigon Mongondza, un gardien de but émouvant

Au terme d'un parcours de plusieurs années dans son Congo natal, Wolfrigon Mongondza offre désormais ses services de dernier rempart en Côte d'Ivoire, notamment au Sporting club de Gagnoa où il fait ses preuves de gardien.

Découvert puis pioché depuis l'école primaire lors des jeux de l'Office national des sports scolaires et universitaires en 2003, Mongondza a su affûter son talent et continue à le conserver plusieurs années après. Onze fois champion du Congo puis vainqueur de la Coupe de la confédération, il continue de marquer son histoire et joue actuellement la phase préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) avec son club ivoirien. D'ailleurs, ce gardien imposant a fait une belle prestation lors du match aller au Liberia, face au Liberia Shop Corporate, 0-0. Le match retour est prévu pour ce 17 septembre en Côte d'Ivoire.

Passionné du football depuis son jeune âge, l'homme a commencé au plus bas niveau de l'échelle jusqu'à atteindre l'équipe nationale, en passant par les plus grands clubs du championnat congolais.

Il a, en effet, commencé à Black Star d'Owando avant de transiter au TP Caïman de Pointe Noire où il a joué entre 2003 et 2006. Mongondza, souvent identifié par ses cheveux teintés, a débuté la saison 2007 à As Gendarmerie de Brazzaville et l'a terminée à Dolisie chez AC Léopard. Il a ensuite rejoint Pointe-Noire grâce à Cheminots. Juste après, il intègre le Centre de formation des Diables rouges juniors à travers lequel il a participé aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations avec le Congo.

En 2009, Wolfrigon s'installe pleinement dans l'équipe nationale et preste en même temps à Ajax de Ouenzé. Ses prouesses lui ont valu un retour à Dolisie où il remporta le plus gros titre de sa carrière, jusqu'à présent, la Coupe de la CAF, en 2012.

Toujours déterminé sur le terrain mais parfois lâché par les supporters, Mongondza, qui est également passé par la Jeunesse sportive de Talangaï et le Club athlétique renaissance aiglons, a remporté plusieurs titres de championnat avec les Diables noirs et l'AS Otohô.

" Si je totalise mes titres de championnat, j'en ai onze. Ce qui fait de moi l'un des gardiens les plus titré du Congo. Mon rêve consiste à faire encore mieux et donner du plaisir au peuple grâce à mon travail. J'ai joué des grands matches à l'équipe nationale. Je suis celui qui a offert la victoire au Congo au complexe sportif de Kintelé. J'aime mon pays et je suis prêt à le servir ", a-t-il expliqué.

Titulaire d'un baccalauréat scientifique (série D), ce père d'enfants a commencé ses études à Mossaka, dans le département de la Cuvette, et secondaires dans la capitale économique, Pointe-Noire. Vu qu'il est difficile d'allier les études et le monde du sport au Congo, Mongondza avait suivi les conseils de son frère aîné, Rocil Martin Mongondza, pour se donner à fond au football. Selon lui, son choix était bien réfléchi et souhaite un apport conséquent des acteurs sportifs afin de favoriser l'éclosion des talents.