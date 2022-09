Ile Maurice: Gâté - Le vaudeville de Warren Permal pour annoncer son duo avec Médérice

La stratégie a démarré sur Facebook il y a trois semaines. Warren Permal va publier une photo de Médérice sur sa page d'artiste professionnel et ne tarira pas d'éloges sur la chanteuse. "La femme de mes rêves. J'aime cette femme. Je suis amoureux de Médérice." Cette photo va susciter la réaction des internautes qui vont aussi commenter, disant effectivement qu'ils trouvent Médérice très jolie. La stratégie ne va pas s'arrêter là. Deux jours plus tard, Warren Permal va récidiver, cette fois avec une autre photo de Médérice dévoilant ses sentiments davantage. Cette fois, les internautes seront offusqués et vont s'en prendre à lui. "Tu n'as pas de respect pour cette femme. Elle est mariée, a des enfants. Respecte son mari" ou encore "to fer artist Morisien gagn onté", tandis que d'autres fans de Warren Permal vont se demander si le compte de ce dernier n'a pas été piraté.

Warren Permal viendra clarifier les choses sur une vidéo en direct sur sa page officielle, démentant le fait que son compte ait été piraté et va réitérer son amour pour Médérice. Cette initiative va "provoquer la colère de John", le mari de Médérice, qui va annoncer sur sa page Facebook qu'il comptait venir à Maurice pour parler avec Warren Permal car ce dernier lui aurait manqué de respect. Nombreux seront les internautes à suivre ce feuilleton, qui devenait de plus en plus trépidant, et attendaient avec impatience l'arrivée de John à Maurice. Sauf qu'au final, tout ceci n'était qu'une mise en scène en vue d'annoncer une nouvelle chanson de Warren en duo avec la chanteuse Médérice.

"Je trouve que ce buzz a bien marché, très bien même", explique Warren Permal. "Sa inn al pli lwin ki séki nou ti pansé é mo pa sagrin nou'nn pran sa risk-la avek Médérice, John ek Dominique, manager Médérice." Le jeune chanteur avoue qu'il ne regrette en rien son geste, d'autant plus que cette stratégie a touché plusieurs personnes, tant à Maurice qu'auprès du public qui le suit après son passage à l'Olympia, mais surtout la presse réunionnaise.

Pour matérialiser l'idée, Warren Permal a travaillé sur le concept depuis des mois avec le mari de Médérice et son manager assurant cette mise en scène, ce jeu de rôle. "On savait que cela allait avoir une grosse répercussion mais c'est un grand coup de poker. Je veux remercier ceux qui se sont inquiétés pour moi, pour nous, même ceux qui nous ont critiqués car cela a contribué au buzz finalement."

Néanmoins, Warren Permal affirme qu'il est déçu de l'attitude de certains internautes. "J'ai l'impression que certaines personnes voulaient que ça se termine mal. Que John vienne à Maurice, qu'il fasse usage de violence. C'est incroyable. J'ai vu que quelques personnes avaient de mauvaises intentions, surtout quand je regarde les commentaires d'insultes envers Médérice. Ce manque de respect est aberrant", se désole Warren Permal. Toutefois, celui qui avait remporté le titre de Disque de l'année avec la chanson Agatha confie qu'aujourd'hui il est fier du résultat et s'excuse auprès de ses fans qui n'ont pas compris le but du buzz.

La chanson Gâté est déjà disponible sur les chaînes de radios locales et sera bientôt disponible sur les plateformes de téléchargements légales. La vidéo est en préparation. "Je dois remercier John et Médérice qui ont pris le risque avec moi et joué le jeu à fond. Cette expérience nous montre quelque part que c'est le public au final qui décide du buzz car je n'ai forcé personne à croire dans cette histoire."