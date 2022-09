Congo-Brazzaville: Baccalauréat session juin 2022 - La meilleure candidate obtient une bourse d'études supérieures

Vanité Iona Ngatse, première au baccalauréat session de juin 2022 avec 16,04 de moyenne, a reçu des mains de la ministre chargée de l'Enseignement supérieur, Delphine Edith Emmanuel, la bourse lui permettant de continuer ses études au Maroc.

" Je remercie le gouvernement congolais pour ce soutien. Je ferai de mon mieux pour honorer le pays ", a déclaré la lauréate, Vanité Iona Ngatse, en présence des ministres Bruno Jean Richard Itoua et Ludovic Ngatsé, tous deux députés d'Ollombo, dans le département des Plateaux. Il faut rappeler que la meilleure élève au baccalauréat général cette année a fait tout le cycle secondaire à Ollombo.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Delphine Edith Emmanuel, cette bourse est une célébration de l'excellence, un signal donné non seulement aux jeunes filles souvent en déperdition scolaire mais aussi à l'ensemble de la jeunesse qui a l'obligation de s'élever par l'effort. " Le gouvernement poursuivra ses efforts pour doter le pays du capital qui va contribuer utilement à son développement ", a indiqué la ministre, en félicitant la lauréate et l'ambassadeur du Maroc, Ahmmed Agargi.

Pour sa part, le diplomate marocain a expliqué que la bourse a été octroyée à Vanité Iona Ngatse à titre exceptionnel. La procédure d'attribution des bourses au titre de l'année 2022 avait déjà été bouclée. La qualité des relations entre le Congo et le Maroc est telle qu'il fallait faire exception.

La présidente de la Fondation Jeunesse éducation et développement, Esther Ahissou Gayama, a exhorté la lauréate et l'ensemble des jeunes filles à ne pas décrocher mais plutôt à poursuivre les efforts vers l'excellence. Cette fondation, en effet, décèle les talents, les oriente pour qu'ils développent leur génie et compétences sur la voie de l'excellence avec son activité phare : " Les premiers des meilleurs". Vanité Iona Ngatse qui vient d'obtenir la bourse d'études supérieures pour le Maroc est attendue aux résultats.