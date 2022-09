Congo-Brazzaville: Vie associative - Le Réseau des femmes dynamiques célèbre la démocratie

Le 15 septembre, à la Maison de la société civile, le Réseau des femmes dynamiques pour le développement du Congo a profité de la Journée internationale de la démocratie, célébrée chaque année à cette date, pour sa sortie officielle, avec l'appui du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales.

Le Réseau des femmes dynamiques pour le développement du Congo vient de voir le jour avec des objectifs précis. " Nous allons apporter notre pierre à la construction du pays pour son développement et contribuer utilement à l'émancipation de la femme congolaise ", a indiqué la coordonnatrice dudit réseau, Raphaëlle Laghet Mienanzambi. Cette double célébration de la démocratie et de la sortie officielle de ce réseau a été ponctuée par des communications, notamment " Genre et démocratie " ; " Femme et développement ", avec pour exposante Me Jocelyne Milandou Kandza.

Il y a eu également une éxposition des oeuvres artisanales nées de la créativité de ces femmes pour prouver que leur combat en vue de l'émancipation et de l'autominisation, la création de la richesse et de l'emploi n'est pas vain.

Céphas Germain Ewangui a dit...

Pour le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Céphas Germain Ewangui, les organisations de la société civile, dans leur vocation d'accompagner les efforts multidimensionnels des Etats, jouent un rôle important dans le combat pour l'émancipation de la femme. " Les acteurs de la société civile que nous sommes devons contribuer à bannir les préjugés sexo-spécifiques, les discriminations, les exclusions... ", a-t-il déclaré.

Les valeurs et principes de la démocratie, selon Céphas Germain Ewangui, sont nécessairement liés à la problématique du genre, autrement dit, l'égalité homme-femme qui est aujourd'hui au cœur des préoccupations des Etats. Pour ce faire, le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales sera disposé à accompagner les structures de la société civile en faveur du triomphe des valeurs de la démocratie.