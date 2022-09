Congo-Brazzaville: Concours d'écriture - Les Éditions + lancent " Ce livre dans ma tête "

C'est dans le but de ressortir des talents cachés en matière d'écriture, tant au Congo qu'à l'international, que les Editions + organisent un concours littéraire visuel pour tous ceux qui n'ont jamais publié un manuscrit. L'appel à candidatures est ouvert du 6 septembre au 10 octobre.

Initié par les Editions + en partenariat avec Tsieleka média, la Saison des lettres congolaises et Le monde des mots TV, " Ce livre dans ma tête " est une invitation aux talents cachés d'Afrique et d'ailleurs de rompre avec le silence et l'anonymat. Selon Maha Lee Cassy, président directeur général des Editions +, ce concours international vise à promouvoir et faire connaître les nouveaux auteurs. " Chacun de nous a une idée de livre en tête qu'il ne peut concrétiser pour diverses raisons. Le challenge "Ce livre dans ma tête" offre une bonne motivation et une belle opportunité pour commencer ou finaliser ce beau projet ", pense-t-il.

Pour sa première édition, le challenge s'ouvre à toute personne sans distinction d'âge ou de lieu de résidence, ayant ou pas une expérience dans l'écriture. Comme le stipule la maison de publication, les candidats doivent présenter un projet d'écriture d'un livre de fiction et s'engager à suivre le processus d'écriture établi par le challenge. Ce processus consiste, une fois la candidature validée, à être disponible pour se prêter au déroulement du challenge.

Dans sa première phase, les candidats sont appelés à soumettre une vidéo de cinq minutes maximum à travers laquelle ils présentent leurs projets d'écriture. Par la suite, les organisateurs soumettront ces vidéos en novembre aux votes des internautes. La seconde phase concernera donc les auteurs des dix pitchs ayant récolté le plus de commentaires, de " like " et de partages. Ces derniers continueront l'aventure en partageant une deuxième vidéo où ils font la lecture du premier chapitre de leurs livres. Ensuite cinq d'entre eux seront retenus pour les lectures des derniers chapitres des ouvrages en compétition.

A en croire les organisateurs, les trois auteurs qui recevront plus de commentaires, de " like " et de partages sur la lecture du dernier chapitre de leurs livres seront éligibles pour la demi-finale, en vue de présenter leurs livres devant un panel d'éditeurs. Puis viendra le duel entre les deux finalistes qui se déroulera le 18 mars 2023. A son terme, le lauréat remportera la somme de 1000 000 FCFA et verra son livre être édité par les Éditions +.

A noter que les Editions + accompagnent des auteurs du Congo et plus largement d'Afrique dans la publication de leurs œuvres depuis presque neuf ans. De 2019 à aujourd'hui, la maison de publication est également à l'origine du salon international " La Saison des lettres congolaises " qui se déroule à Brazzaville.